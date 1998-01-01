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مع عودة الشتاء.. نادي الأسير: معاناة الأسرى في معتقل "عتصيون تتفاقم

الخميس 08 نوفمبر 2018 05:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
مع عودة الشتاء.. نادي الأسير: معاناة الأسرى في معتقل "عتصيون تتفاقم



رام الله/سما/

قال نادي الأسير، اليوم الخميس، إن معاناة الأسرى في معتقل "عتصيون" تفاقمت مع عودة الشتاء، وارتفاع الرطوبة، وانتشار العفن في الزنازين.

وذكر الأسرى لمحامية نادي الأسير جاكلين فرارجة، أن الفرشات التي لا يتجاوز سمكها 2 سم قذرة ورائحتها لا تُطاق جراء انتشار العفن عليها، كما أن الطعام المقدم لهم سيئ نوعا وكما، فهو عبارة عن أرز غير ناضج؛ وكخطوة احتجاجية قام الأسرى بإرجاع وجبات الطعام المقدمة لهم خلال اليومين الماضيين.

وجدد نادي الأسير مطالباته للمؤسسات الحقوقية الدولية العاملة في فلسطين بالتوقف عن الصمت حيال ما يجري في معتقلات الاحتلال، وما يرافق ذلك من ظروف حياتية قاسية ومأساوية؛ علما أن معتقل "عتصيون" يعتبر من أسوأ مراكز الاعتقال، والتي يستخدمها الاحتلال لاحتجاز الأسرى مؤقتا في الفترة الأولى من الاعتقال.

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