بينت يهاجم ماكرون لإشادته بجنرال فرنسي

القدس المحتلة / سما /

هاجم وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينت الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون لإشادته بالجنرال الفرنسي المارشال هنري فيليب بيتان المتهم بتعاونه مع النازيين ضد اليهود.

وقال بينت عبر حسابه على "تويتر" كما نقلت القناة 20 العبرية، "أحث الرئيس ماكرون على عدم تقديم الأعذار والدفاع عن النازيين ومؤيديهم في الماضي والحاضر والمستقبل".

وخلال احتفال في ذكرى مرور 100 عام على نهاية الحرب العالمية الأولى أعرب ماكرون عن تقديره للجنرالات الفرنسيين الذين قادوا المعارك واحترام من قادوا فرنسا للفوز في الحرب

وقال ماكرون إن بيتان كان جنديا عظيماً خلال الحرب العالمية الأولى، على رغم أنه اتخذ خيارات قاتلة في الحرب العالمية الثانية.

المارشال الفرنسي فيليب بيتان قاد الجيش الفرنسي إلى النصر في فردان عام 1916، أثناء الحرب العالمية الأولى، لكنه تعاون مع النازيين خلال الحرب العالمية الثانية.

ويتهم اليهود بيتان بالتعاون مع النازيين بعد الحرب العالمية الثانية وأرسل 76 ألف يهودي فرنسي إلى المحرقة.

تمت محاكمة بيتان بتهمة الخيانة وحُكم عليه بالإعدام، والذي خُفف في النهاية إلى السجن مدى الحياة.