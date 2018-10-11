الاحتلال يقرر الافراج عن شقيقة المطارد نعالوة بغرامة مالية

القدس المحتلة / سما /

قررت محكمة الجلمة العسكرية، اليوم الخميس، إطلاق سراح الدكتورة فيروز شقيقة المطارد أشرف نعالوة، منفذ عملية إطلاق النار في المنطقة الصناعية "بركان"، بعد قضائها 28 يومًا في التحقيق، بغرامة مالية قمتها 4500 شيقل.

قال محامي مؤسسة الضمير سامر سمعان، إن التحقيق كان قاسيا مع فيروز، وتعرضت للمنع من زيارة المحامي لـ9 أيام، وتم التحقيق معها لساعات طويلة وصلت إلى 20 ساعة متواصلة، وتعرضت لسوء معاملة وتهديد وضغط نفسي.

وكانت قوات الاحتلال أعادت اعتقال فيروز في 11/10/2018، بعد مداهمة منزلها فجرا في مدينة نابلس، وتم نقلها لمركز تحقيق الجلمة.

وتستمر قوات الاحتلال بفرض جملة من العقوبات الجماعية بحق عائلة أشرف نعالوة من ضاحية شويكة في طولكرم، وتشديد إجراءاتها العسكرية على الحواجز في المدن والبلدات المحيطة بمكان سكن عائلة العائلة.