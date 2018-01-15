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الديمقراطية تحذر من خطوة القرار الإسرائيلي بإقامة 640 وحدة استيطانية

الخميس 08 نوفمبر 2018 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الديمقراطية تحذر من خطوة القرار الإسرائيلي بإقامة 640 وحدة استيطانية



غزة/سما/

 حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، من خطورة القرار الإسرائيلي بإقامة 640 وحدة استيطانية في مستوطنة "رامات شلومو" المقامة أساساً على أراضي بلدة شعفاط شمالي القدس.

وأكدت صحيفة هآرتس العبري، على أن الأراضي التي ستقام عليها هذه الوحدات" تمت مصادرتها من أصحابها الفلسطينيين" بدعوى" خدمة الاغراض العامة", ليتبين أن الاغراض العامة هي استكمال المشاريع الاستعمارية الاستيطانية.

وقالت الجبهة في بيان لها اليوم الخميس، إن هذا التوسع الاستيطاني الخطير يندرج في اطار خطة تهويد القدس المحتلة وتطويقها بالمستوطنات, وعزلها عن محيطها الفلسطيني, وتحويلها الى حاجز يفصل بين شمال الضفة الفلسطينية وجنوبها, في سياق المشروع الصهيوني الهادف الى تدمير المشروع الوطني الفلسطيني, وقطع الطريق على قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود حزيران (يونيو)67.

وأضافت أنه آن الأوان, لتتحمل القيادة الرسمية واللجنة التنفيذية والسلطة, الفلسطينية واجباتها وتتقدم الى الأمام في تطبيق قرارات المجلس المركزي (15/1/2018) والمجلس الوطني (30/4/2018) ومواجهة السياسات والخطوات الميدانية الاسرائيلية الاستعمارية الاستيطانية بخطوات ميدانية فاعلة, تترك أثارها السياسية والاقتصادية والأمنية في معركة مواجهة الاحتلال, وتحويله من "احتلال بلا كلفة", إلى احتلال يدفع الثمن غالياً في الميادين والمجالات كافة, والعمل على الصعيد الدولي لتعميق عزلة حكومة نتنياهو ونزع الشرعية عن الاحتلال.

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