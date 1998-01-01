إسرائيل تقرر تسليم جثمان شهيد من مخيم قلنديا

القدس المحتلة / سما /

قرر وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، اليوم الخميس، تسليم جثمان الشهيد محمد شعبان (عليان) من مخيم قلنديا إلى عائلته.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن عملية التسليم ستتم يوم غد ودون أي شروط تقييدية لإقامة الجنازة.

وقال مكتب ليبرمان إن "عملية التسليم ستتم لأنه وفقا لقرار الحكومة الإسرائيلية الذي يسمح بإعادة جثث منفذي العمليات ما لم يكن منتسبا لحماس".

وأشار ليبرمان إلى أن الموافقة تمت بناءً على توصية أجهزة الأمن المختلفة.

وكانت قوات الاحتلال قتلت الشاب في الثامن عشر من شهر سبتمبر/ أيلول الماضي في منطقة المصرارة بدعوى محاولته طعن مستوطن.