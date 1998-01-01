رسمياً.. ‏غداً صرف المنحة القطرية في فروع البريد للموظفين المدنيين الساعة 9 صباحا

غزة/سما/

قالت صحيفة فلسطين المحلية ان صرف المنحة القطرية للموظفين في قطاع غزة سيبدأ صباح غد الجمعة عبر فروع البريد.

ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تسمه قوله ان مسئولين دوليين يقومون الآن بإيداع أموال المنحة القطرية في بنك البريد الحكومي في قطاع غزة تمهيداً لصرفها للموظفين صباح غد الجمعة.

وكشف مصدر مسئول في وزارة المالية بغزة، عن أن أموال المنحة القطر موجودة في قطاع غزة، وبانتظار وصول السفير القطر محمد العمادي إلى قطاع غزة للبدء في صرفها لموظفي قطاع غزة.

وذكر المسئول في حديثه للصحيفة، أنه سيتم صرف راتب كامل عن شهر 8 أغسطس 2018 مطلع الأسبوع القادم عبر البريد الفلسطيني.

وأضاف أنه بعد صرف راتب شهر أغسطس سيكون الصرف شهرياً بالتتابع، وبراتب كامل للموظفين عن شهري سبتمبر وأكتوبر.

ولفت الى أن المنحة القطرية تشمل الموظفين المدنيين فقط، والعسكريين ستصرف لهم رواتب كاملة من الإيرادات الداخلية.

وأشار الى أنه يوجد أسماء مرفوض الصرف لها من الموظفين المدنيين والعسكريين، وستصرف رواتبهم من الإيرادات الداخلية أيضاً.