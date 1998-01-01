حكومة الوفاق تناشد المجتمع الدولي والمنظمات بالتدخل الفوري لوقف اقتحامات الأقصى

رام الله/سما/

ناشدت حكومة الوفاق برام الله، المجتمع الدولي والمنظمات والمؤسسات الدولية، وفي مقدمتها "اليونسكو"، بالتدخل لوقف الاعتداءات الاحتلالية الاسرائيلية اليومية على المسجد الاقصى المبارك، وسائر المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، على أن أعضاء الكنيست وكبار المسؤولين الإسرائيليين هم الذين يقودون المتطرفين في اقتحامات المسجد الاقصى المبارك، كما فعلت عضو الكنيست شولي معيلم صباح اليوم، والمتطرف يهودا غليك خلال الساعات الماضية.

وأشارت الحكومة إلى أن تلك الاقتحامات تجري بشكل يومي للمسجد الاقصى بحماية شرطة الاحتلال، التي عمدت اليوم ايضا إلى عرقلة أعمال الترميم والصيانة التي تقوم بها لجنة إعمار المسجد الاقصى لإعادة ترميم الطريق المؤدي الى قبة باب الرحمة داخل الحرم الشريف.