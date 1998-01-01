  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حكومة الوفاق تناشد المجتمع الدولي والمنظمات بالتدخل الفوري لوقف اقتحامات الأقصى

الخميس 08 نوفمبر 2018 03:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
حكومة الوفاق تناشد المجتمع الدولي والمنظمات بالتدخل الفوري لوقف اقتحامات الأقصى



رام الله/سما/

ناشدت حكومة الوفاق برام الله، المجتمع الدولي والمنظمات والمؤسسات الدولية، وفي مقدمتها "اليونسكو"، بالتدخل لوقف الاعتداءات الاحتلالية الاسرائيلية اليومية على المسجد الاقصى المبارك، وسائر المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، على أن أعضاء الكنيست وكبار المسؤولين الإسرائيليين هم الذين يقودون المتطرفين في اقتحامات المسجد الاقصى المبارك، كما فعلت عضو الكنيست شولي معيلم صباح اليوم، والمتطرف يهودا غليك خلال الساعات الماضية.

 وأشارت الحكومة إلى أن تلك الاقتحامات تجري بشكل يومي للمسجد الاقصى بحماية شرطة الاحتلال، التي عمدت اليوم ايضا إلى عرقلة أعمال الترميم والصيانة التي تقوم بها لجنة إعمار المسجد الاقصى لإعادة ترميم الطريق المؤدي الى قبة باب الرحمة داخل الحرم الشريف.

أخبار ذات صلة

الاقصى - ارشيف

الاحتلال يغلق الأقصى أمام اقتحامات المستوطنين حتى الخميس المقبل

حكومة الوفاق -ارشيفية

خمسة وزراء جدد في حكومة الوفاق القادمة

مصالحة-ارشيف

شعث : حكومة الوفاق في غزة خلال أيام و ايجابية غير مسبوق من حماس

وفد الحكومة - ارشيفية

بالأسماء: وفد حكومة الوفاق المتوجه إلى قطاع غزة يوم الاثنين القادم

استقبال الحكومة

صور : وصول وفد حكومة الوفاق إلى غزة وسط استقبال شعبي ورسمي حاشد

البطش- ارشيف

البطش يجب على حكومة الوفاق تقديم التزاماتها كافة لأهالي غزة

الأكثر قراءة اليوم

مصر تبلغ حماس انها ستفرج عن فلسطيني من غزة أخفته قسريا منذ 27 عاما

محمد بن سلمان يهاجم إردوغان ويتحدث عن تطور العلاقات السعودية الإسرائيلية

ترامب: حققنا أعظم فوز في مجلس الشيوخ منذ 100 عام

شاهد ..سنودن يكشف عن "رواية كبيرة لم تتم كتابتها بعد" عن مقتل خاشقجي ودور اسرائيل

اكبر عملية هجرة في تاريخ البشرية - شعب الهندوراس يترك بلده لحكامه الفاسدين

يهدد امنها القومي ..إسرائيل تتخذ إجراء عاجلا ضد المغني البريطاني الشهير ووترز

السعودية تمنع حملة الجوازات الأردنية المؤقتة من الـ 48 من دخول أراضيها

الأخبار الرئيسية

رواتب

رسمياً.. ‏غداً صرف المنحة القطرية في فروع البريد للموظفين المدنيين الساعة 9 صباحا

دير السلطان القدس

وفد كنسي مصري إلى القدس لبحث ازمة دير السلطان مع الاحتلال الاسرائيلي

ارشيفية

غزة : الكشف عن 6 حالات وفاة وعدة اصابات بسبب "انفلونزا الخنازير"

بن سلمان

محمد بن سلمان يهاجم إردوغان ويتحدث عن تطور العلاقات السعودية الإسرائيلية

السيسي وعباس

السيسي «انتزع» قبول عباس «هدوءاً» يسبق المصالحة وخطوات جديدة لانهاء الانقسام