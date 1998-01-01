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مستوطنون يطلقون النار في محيط مدرسة شرق بيت لحم

الخميس 08 نوفمبر 2018 03:00 م / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم/سما/

اطلق مستوطنون وقوات الاحتلال، اليوم الخميس، الرصاص في محيط مدرسة التحدي الأساسية 5 في قرية بيت تعمر شرق محافظة بيت لحم بالضفة المحتلة.

وقال مدير التربية والتعليم العالي في بيت لحم سامي مروة: "إن وفدا من وزارة التربية والتعليم العالي وممثل اليونسكو في فلسطين كانوا في زيارة لمدرسة التحدي للاطلاع على الأوضاع العامة فيها من مضايقات ومعاناة بفعل الاحتلال، حيث تفاجأوا بإطلاق الرصاص في محيط المدرسة، ما ادى الى خلق حالة من الرعب والهلع بين صفوف الطلبة".

وأضاف مروة: "الأمر لم يتوقف عند ذلك الحد، بل إن الجنود والمستوطنين تواجدوا على بوابة مدرسة الخنساء للبنات في بلدة تقوع شرقا، لمجرد تواجد وفد الوزارة وممثل اليونسكو، مؤكدا أن الاعتداءات متكررة دوما على المدارس الواقعة على خطوط التماس.

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