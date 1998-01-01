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الشرطة الإسرائيلية توصي بمحاكمة مقربين من نتنياهو بقضية الغواصات

الخميس 08 نوفمبر 2018 02:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة الإسرائيلية توصي بمحاكمة مقربين من نتنياهو بقضية الغواصات



القدس المحتلة / سما /

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، الانتهاء من التحقيقات التي أجرتها في الملف 3000 المتعلق بالغواصات البحرية.

وأوصت المحكمة في نهاية التحقيق حول تلقي المتهمين بالرشاوى والوساطة، بمحاكمة ديفيد شمرون المحامي والمساعد الخاص السابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو أحد المقربين منه عائليا وسياسيا.

كما أوصت بمحاكمة عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين بينهم إليعزر مودي ساندبرغ، وهو وزير سابق ومقرب من نتنياهو، إلى جانب الجنرال اليعازر ماروم القائد السابق للقوات البحرية الإسرائيلية.

وأشارت القناة العبرية العاشرة إلى أن التوصية تشمل عدد كبير من المسؤولين الكبار المقربين من نتنياهو وسياسيين سابقين على علاقة به.

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