الحمد الله يترأس اجتماعًا لقادة المؤسسة الأمنية

رام الله /سما/

ترأس رئيس الوزراء رامي الحمد الله يوم الخميس اجتماعا لقادة المؤسسة الأمنية، وبحث معهم آخر التطورات الأمنية في مختلف المحافظات.

واطّلع رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذي عُقد في مكتبه بمدينة رام الله على آخر التقارير الميدانية، وجهود المؤسسة الأمنية في فرض النظام العام وتوفير الأمن للمواطنين، وفق بيان لمكتبه.

وجدد الحمد الله تأكيده استمرارية عمل المؤسسة الأمنية في الحفاظ على السلم الأهلي، ومكافحة كافة أشكال الانفلات الأمني، والتهريب، ولا سيما البضائع الفاسدة والمخدرات والمحروقات والتبغ، مشددًا على التعامل بحزم مع أي شخص يمس بأمن وسلامة المواطنين.