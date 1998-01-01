  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

التربية تتسلم مشروع توسعة مدرسة السيلة الحارثية الأساسية

الخميس 08 نوفمبر 2018 02:45 م / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

تسلمت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، من خلال الإدارة العامة للأبنية؛ مشروع مدرسة السيلة الحارثية الأساسية المختلطة بمديرية تربية جنين، وذلك بتمويل من برنامج الدعم المشترك(JFA) الذي تشترك فيه كل من ألمانيا، وفنلندا، إيرلندا، والنرويج، وبلجيكا، إذ بلغت تكلفة المشروع الإجمالية 900 ألف دولار.

 وأوضحت الوزارة أن مشروع المدرسة شمل إضافة 8 غرف صفية وغرفة إدارية، وغرف تخصصية تضم مختبراً للحاسوب ومكتبة وغرفة مصادر وقاعة متعددة الأغراض ومرافق أخرى وساحات، إضافةً لتركيب خلايا شمسية على سطح المدرسة لتوليد الكهرباء؛ والذي بات عنصراً مهماً في المباني المدرسية الجديدة، وفقاً لأفضل المعايير والمواصفات بما يعزز نهج الوزارة في التوسع بالمدارس الخضراء والمستدامة.

ومن جهته، أوضح مدير عام الأبنية م. فخري الصفدي أن إنجاز هذا المشروع سيسهم في تحسين البيئة التعليمية؛ بالاستغناء عن الغرف الصفية المستأجرة، واستبدال الغرف غير المناسبة، واستيعاب الزيادة السنوية في أعداد الطلبة، بما يسهم في رفع المستوى التعليمي للطلبة ضمن بيئة مدرسية مريحة وصديقة للطفل علماً أن المدرسة ستخدم المرحلة الأساسية الدنيا.

#التربية والتعليم

أخبار ذات صلة

المحمود- ارشيف

المحمود: الحكومة لم تتسلم كامل صلاحيتها في غزة ولم تتم عملية التمكين

ماتياس شمالي

ماتياس شمالي: نتفهم قلق الموظفين بــ غزة .. ونحاول الإبقاء على الخدمات الأساسية

الأمم المتحدة : الخدمات الأساسية في قطاع غزة معرضة للانهيار الشامل بفعل ازمة الكهرباء

عهد التميمي

مدير مدرسة إسرائيلية : عهد التميمي بطلة فلسطينية

فيديو: مدرسة فلسطينية تفوز بالمركز الأول عربياً في تحدي القراءة

مدرسة صور باهر - ارشيف

لاول مرة ..المحكمة العليا الإسرائيلية تصادق على إغلاق مدرسة بالقدس المحتلة

الأكثر قراءة اليوم

مصر تبلغ حماس انها ستفرج عن فلسطيني من غزة أخفته قسريا منذ 27 عاما

محمد بن سلمان يهاجم إردوغان ويتحدث عن تطور العلاقات السعودية الإسرائيلية

ترامب: حققنا أعظم فوز في مجلس الشيوخ منذ 100 عام

شاهد ..سنودن يكشف عن "رواية كبيرة لم تتم كتابتها بعد" عن مقتل خاشقجي ودور اسرائيل

اكبر عملية هجرة في تاريخ البشرية - شعب الهندوراس يترك بلده لحكامه الفاسدين

يهدد امنها القومي ..إسرائيل تتخذ إجراء عاجلا ضد المغني البريطاني الشهير ووترز

السعودية تمنع حملة الجوازات الأردنية المؤقتة من الـ 48 من دخول أراضيها

الأخبار الرئيسية

رواتب

رسمياً.. ‏غداً صرف المنحة القطرية في فروع البريد للموظفين المدنيين الساعة 9 صباحا

دير السلطان القدس

وفد كنسي مصري إلى القدس لبحث ازمة دير السلطان مع الاحتلال الاسرائيلي

ارشيفية

غزة : الكشف عن 6 حالات وفاة وعدة اصابات بسبب "انفلونزا الخنازير"

بن سلمان

محمد بن سلمان يهاجم إردوغان ويتحدث عن تطور العلاقات السعودية الإسرائيلية

السيسي وعباس

السيسي «انتزع» قبول عباس «هدوءاً» يسبق المصالحة وخطوات جديدة لانهاء الانقسام