التربية تتسلم مشروع توسعة مدرسة السيلة الحارثية الأساسية

نابلس / سما /

تسلمت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، من خلال الإدارة العامة للأبنية؛ مشروع مدرسة السيلة الحارثية الأساسية المختلطة بمديرية تربية جنين، وذلك بتمويل من برنامج الدعم المشترك(JFA) الذي تشترك فيه كل من ألمانيا، وفنلندا، إيرلندا، والنرويج، وبلجيكا، إذ بلغت تكلفة المشروع الإجمالية 900 ألف دولار.

وأوضحت الوزارة أن مشروع المدرسة شمل إضافة 8 غرف صفية وغرفة إدارية، وغرف تخصصية تضم مختبراً للحاسوب ومكتبة وغرفة مصادر وقاعة متعددة الأغراض ومرافق أخرى وساحات، إضافةً لتركيب خلايا شمسية على سطح المدرسة لتوليد الكهرباء؛ والذي بات عنصراً مهماً في المباني المدرسية الجديدة، وفقاً لأفضل المعايير والمواصفات بما يعزز نهج الوزارة في التوسع بالمدارس الخضراء والمستدامة.

ومن جهته، أوضح مدير عام الأبنية م. فخري الصفدي أن إنجاز هذا المشروع سيسهم في تحسين البيئة التعليمية؛ بالاستغناء عن الغرف الصفية المستأجرة، واستبدال الغرف غير المناسبة، واستيعاب الزيادة السنوية في أعداد الطلبة، بما يسهم في رفع المستوى التعليمي للطلبة ضمن بيئة مدرسية مريحة وصديقة للطفل علماً أن المدرسة ستخدم المرحلة الأساسية الدنيا.