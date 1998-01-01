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عشرات القتلى والجرحى في معارك الحديدة

الخميس 08 نوفمبر 2018 02:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات القتلى والجرحى في معارك الحديدة



صنعاء /وكالات/

سقط العشرات بين قتيل وجريح بعد احتدام المعارك بين القوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه هادي، والمسلحين الحوثيين على عدة محاور في مدينة الحديدة غربي اليمن.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن 47 مسلحا حوثيا قتلوا بغارات نسبت للتحالف العربي، بينما قتل 11 مقاتلا من القوات الموالية للرئيس اليمني.

ونقلت الوكالة عن مصادر في القوات الحكومية أن "الحوثيين حفروا الخنادق وزرعوا الألغام على الطرق في محيط مدينة الحديدة، بالإضافة إلى نشرهم قناصة على أسطح المباني ووراء اللوحات الإعلانية لمنع تقدم القوات الموالية للحكومة".

وذكرت وكالة "سبأ" الحكومية أن "ألوية العمالقة" في الجيش اليمني توغلت في عدد من الأحياء الشرقية لمدينة الحديدة.

ونقلت الوكالة عن المركز الإعلامي لـ"ألوية العمالقة" أن طيران التحالف استهدف "تجمعات ومواقع حوثية" داخل المدينة وأن الألوية "ستواصل عملياتها العسكرية لتحرير وتطهير المدينة من سيطرة الحوثيين".

من جانبها، ذكرت قناة "المسيرة" الحوثية أن شخصا واحدا على الأقل قتل وأصيب عشرات آخرون جراء قصف مدفعي مكثف على مناطق متفرقة من مديرية الحالي التابعة لمحافظة الحديدة، استهدف "منازل المواطنين في منطقتي 7 يوليو والسجن المركزي بالمدينة".

وأشارت القناة نقلا عن مصادر أمنية في المحافظة إلى أن طيران التحالف العربي "شن ثلاث غارات على مثلث العدين بمديرية حيس وأكثر من 30 غارة على الكيلو 16 وشارع الـ50 ومناطق متفرقة من مديرية الحالي".

ويشهد محيط مدينة الحديدة التي تضم ميناء استراتيجيا تدخل منه معظم المساعدات والمواد التجارية، معارك عنيفة منذ الخميس الماضي.

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