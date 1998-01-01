لحوم الحمير والكلاب هاجس يطارد طعام المصريين

القاهرة / وكالات /

أزمة كبيرة يعيشها المصريون بسبب انتشار الأطعمة الفاسدة في المحلات وغياب الرقابة، حيث أسفرت حملة مؤخراً للأجهزة التنفيذية عن ضبط عديد من الأطعمة الفاسدة، خلال حملة مكثفة على محلات وثلاجات بيع اللحوم لمعرفة مـدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

الغريب أن الحملة أسفرت عن مفاجأة بضبط 5 كلاب مذبوحة معبأة في أكياس داخل ثلاجة تمهيداً لبيعها للمصريين، بجانب ٦ أطنان أسماك مملحة فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

لحوم الحمير والكلاب باتت هاجساً يطارد المصريين في أطعمتهم من اللحوم، بخاصة المأكولات الجاهزة بسبب تكرار وقائع ضبط لحوم حمير لتوزيعها على المحلات أو بيعها للمواطنين على أنها لحم بقري، حيث ضبطت قوات الأمن المصرية قبل فترة بمحافظة الدقهلية كمية كبيرة من لحوم الحمير التى ذُبحت في عربات نقل صغيرة وتم بيعها على أنها لحوم بقرية تصلح للاستخدام الآدمى.

لم تكن هذه الكميات هي الوحيدة التي ضبطتها قوات الأمن، ففي المكان نفسه بمحافظة الدقهلية تم العثور على 50 حماراً مذبوحاً و500 جاهزة للذبح؛ وذلك لبيع لحومهم.

وفي محافظة المنيا، تم ضبط جزار يقوم بذبح الحمير والحيوانات النافقة وبيعها للمحال التجارية والمطاعم بنفس أسعار اللحوم البلدي، وبعد أن داهمت قوات الأمن منزله تم العثور داخل على 200 كغم من لحم الحمير وجلودها، كما تكررت الواقعة في محافظة الفيوم بقيام مجموعة من الأشخاص بتجميع الحمير فى أماكن مهجورة وذبحها، يتم توزيع لحوم الحمير التي يذبحونها على مطاعم الكباب والكفتة.

فيما أعلنت الدكتورة شيرين زكي مفتش الطب البيطري في وزارة الصحة المصرية، أن جميع المصريين أكلوا لحوم الحمير ولحوما فاسدة ومنتهية الصلاحية بنسبة 100%، مؤكدة أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالمياً في معدل الإصابة بالأمراض نتيجة الأكل الملوث والفاسد، مشيرة إلى خطورة تناول الأكل الملوث والفاسد، لأنها تتسبب في أمراض تراكمية كفيروسات الكبد، والفشل الكبدي.

بينما أكد الدكتور سامي طه، النقيب العام للأطباء البيطريين السابق، أن عملية تصدير جلود الحمير هي السبب الرئيسي في انتشار ظاهرة الاتجار بلحومها، مؤكدا أن البعض يلجأ لذبح الحمير من أجل تصدير جلودها ليحاولوا بعد ذلك تحقيق أقصى استفادة ببيع اللحوم.