غزة : الكشف عن 6 حالات وفاة وعدة اصابات بسبب "انفلونزا الخنازير"

غزة / سما /

كُشف النقاب، اليوم الخميس، عن وجود 6 حالات وفاة بسبب مرض الانفلونزا منها مرض "انفلونزا الخنازير" المعروف علميا باسم مرض (H1N1).

ولم تعلن وزارة الصحة بغزة العدد بشكل واضح، لكنها أكدت تسجيل عدد من حالات الانفلونزا الناجمة عن أنواع مختلفة من الفيروسات المسببة للانفلونزا الموسمية بين المواطنين في قطاع غزة.

وأكدت الوزارة أن الأمر يندرج ضمن معدلات الانتشار الموسمي المعتادة للمرض.

وقال الدكتور صلاح الشامي أخصائي الباطنية في مستشفى غزة الأوروبي، إنهم "تلقوا عدة حالات مصابة بالمرض وقد توفي إحداها في المستشفى".

وأشارت مصادر طبية أخرى إلى وفاة مريض آخر في مستشفى الأندونيسي شمال قطاع غزة.

وبين الشامي أن هذا المرض من ضمن الأمراض الموسمية التي تصيب الإنسان وتأتي عادة في بداية فصل الشتاء، لافتًا إلى أن هذا الفيروس هو مثل أي انفلونزا ويؤثر بالأساس أكثر على الحوامل وأصحاب المرضى المزمنة والأطفال الخدج حديثي الولادة.

وقال إن هذا المرض ينتقل عبر الجهاز التنفسي، داعيا المواطنين للابتعاد عن المرضى بالانفلونزا خشيةً من تعرضهم لأي مرض.

من جهته رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف قال إنه: "بناء على معلومات مؤكدة؛ ثبت لدى الجهات الطبية الرسمية بالفحص والمتابعة وجود حالات إصابة بفيروس الانفلونزا H1N1 أو ما يعرف بانفلونزا الخنازير في منطقتين بالقطاع".

وذكر أن عدد الحالات المُصابة لا يتعدى 12، توفي عدد منهم بسبب ضعف المناعة الناتج عن أمراض مزمنة خاصة في القلب أو الجهاز التنفسي أو كبر السن والشيخوخة.

وأضاف في بيان وصل وكالة "سما" أن "جميع حالات الاصابة قيد المتابعة الحثيثة من جهات الاختصاص بالوزارة".

وكشف معروف عن "خلو مخازن وزارة الصحة في غزة من الأدوية ذات الفاعلية الكبيرة في الحد من أعراض الفيروس وتحديدًا دواء (تاميفلو)"، مشيرًا "لمساعٍ كبيرة لتوفيره بالتواصل مع جهات عديدة".

وبدأ مرض انفلونزا الخنازير بالظهور في فلسطين أواخر العام 2014، وفي أواخر عام 2015 أعلنت وزارة الصحة عن وفاة ستة مواطنين (5 في الضفة وواحد في غزة) جراء المرض.

ومنذ عام 2009 أصبح فيروس "H1N1" مرضًا موسميًا متلازمًا مع الانفلونزا التقليدية المتعارف عليها، حيث يصعب التعرف على هذا النوع من الانفلونزا، إلا عبر التشخيص المخبري، وفقط للحالات التي تصل المستشفيات، وبمضاعفات واضحة.

ولا تختلف أعراض إنفلونزا الخنازير عن أعراض الموسمية، وتتمثل في ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة وسعال وألم في العضلات وإجهاد شديد، بالإضافة إلى إسهال وقيء.

ويُنصح بمن ظهرت عليه أعراض الانفلونزا تناول السوائل والحمضيات لتقوية جهاز المناعة، بالإضافة إلى خافضات الحرارة، وفي حال عدم استجابة الجسم، واستمرار الحرارة المرتفعة وآلام الصدر وصعوبة التنفس، أو ازرقاق الشفتين والأطراف، يجب التوجه فورًا إلى أقرب مستشفى.