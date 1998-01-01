رئيسا الشاباك الحالي والسابق يعارضان بشدة قانون إعدام أسرى

القدس المحتلة / سما /

أبدى رئيسا جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" الحالي والسابق، معارضتهما بشدة، لمشروع قانون إعدام منفذي العمليات الذي سيتم عرضه على الكنيست يوم الأربعاء المقبل للتصويت عليه.

وقال الرئيس الحالي نداف أرغمان في حديث لـ "إذاعة الجيش"، إنه يعارض بشكل واضح وبدون أدنى شك هذا القانون الذي اعتبر أنه سيكون له تداعيات خطيرة على إسرائيل، مشددا على ضرورة عدم تشريع القانون والعمل به.

وبشأن الأحداث في غزة، أكد أن الهدوء مصلحة أمنية إسرائيلية، مؤكدًا أن الشاباك يدعمه، مشيرا إلى أن حماس لا ترغب بالتصعيد وتريد الهدوء أيضًا، وهو ما يجب أن يتحقق خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، قال يورام كوهين رئيس الشاباك السابق، أنه يعارض مشروع قانون إعدام منفذي العمليات لأن أضراره أعلى من مصالحه وأنه لا يشكل فعليا أي رادع وقد يفجر المنطقة.

واعتبر أن هدم منازل منفذي العمليات فور وقوعها يشكل ردعا أكبر وأكثر أهمية.

وتطرق كوهين لسياسة إسرائيل تجاه غزة، معتبرا بأنها صحيحة وستؤدي إلى الهدوء وتسوية قريبا.

وبداية الأسبوع الحالي، قالت هيئة البث الإسرائيلية (الرسمية)، إن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن دعمه مشروع قانون، يجيز إعدام أسرى، أدينوا بقتل أو المشاركة في قتل إسرائيليين.