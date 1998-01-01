المتطرفة شولي معلم تقود اقتحاما للمسجد الأقصى

القدس المحتلة / سما /

قادت عضو الكنيست الإسرائيلية المتطرفة شولي معلم، اليوم الخميس، اقتحاماً استفزازياً جديداً للمسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة.

وقالت مصادر محلية إن مجموعات من عصابات المستوطنين اقتحمت المسجد الأقصى بحراسات مشددة من قوات الاحتلال، ونفذت جولات في أرجائه قبل خروجها من باب السلسلة.

يذكر أن اقتحاما مماثلاً قاده الحاخام المتطرف، عضو الكنيست يهودا غليك يوم أمس، للمسجد المبارك ونفذ جولات في أرجاء المسجد.

الى ذلك، أوقفت شرطة الاحتلال الخاصة، صباح اليوم، طواقم تابعة للجنة إعمار المسجد الأقصى عن العمل بمنطقة باب الرحمة.

من جانبه، حذر وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، من تصاعد الاقتحامات والانتهاكات للمسجد الاقصى من قبل أعضاء الكنيست.

وقال ادعيس إن خطورة هذه الاقتحامات لا تتعلق فقط بالشخصيات التي تنفذها، بل بقدر ما يرافقها من تصريحات تدعو لإنهاء الوصاية الأردنية على المسجد الأقصى، تمهيداً للسيطرة عليه من قبل الحكومة الإسرائيلية، التي تقاد من قبل أحزاب اليمين المتطرف.

وناشد ادعيس المؤسسات الدولية بالعمل على الحفاظ على الوضع الراهن في الاقصى وعدم السماح لتغييره تحت أي من المسميات.