إصابات بإطلاق نار داخل ملهى ليلي بولاية كاليفورنيا

واشنطن / وكالات /

أصيب عدد من الأشخاص، حسب وكالة أسوشيتد بريس، جراء إطلاق نار في إحدىالملاهي الليلية اليوم الخميس جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وذكر موقع، "فينتورا كاونتي ستار" اليوم الخميس، أن "العديد من الأشخاص أصيبوا حين قام مسلح بإطلاق نحو 30 رصاصة على حانة بوردرلاين في منطقة ثاوسند أوكس بمقاطعة فينتورا بولاية كاليفورنيا"​​​.

ولفت الموقع إلى أن "التقارير الأولية تشير إلى فتح رجل النار من سلاح نصف آلي على الحانة"، مشيرة إلى "إصابة ضابط واحد على الأقل بعد استدعاء العشرات من رجال الشرطة لموقع الحادث".

يتبع...