  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يخطر بإخلاء أراضي زراعية شرق يطا

الخميس 08 نوفمبر 2018 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اخطرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، بأخلاء أراضي زراعية شرق بلدة يطا جنوب الخليل بحجة انها اراضي دولة.

واكد منسق اللجنة الوطنية جنوب الضفة الغربية راتب الجبور، أن قوات الاحتلال سلمت المواطن احمد محمود الحمامدة، اربعة اخطارات بإخلاء ارضه الواقعة في منطقة المفقرة شرق يطا، والتي تبلغ مساحتها خمس دونمات، وأمهلته 45 يوما لأخلائها بحجة انها اراضي دولة.

الجدير ذكره، أن قوات الاحتلال وضعت اليد على مساحات شاسعة من اراضي المواطنين في بلدة يطا تحت مزاعم مختلفة، بينها انها اراضي دولة، او مراعي، او انها منطقة تستخدم لأغراض عسكرية، وتمنع المواطنين ومالكي الأراضي من استغلالها او السكن فيها، تمهيدها للاستيلاء عليها لأغراض استيطانية.

#الاحتلال

أخبار ذات صلة

قصف غزة -ارشيفية

الاحتلال يقصف أرضا زراعية ويدمر مولدا كهربائيا شمال غزة و الجيش يزعم تدمير نفق لحماس

ام ناصر ابو حميد خنساء فلسطين - ارشيف

رام الله : الاحتلال يخطر بهدم منزل "خنساء فلسطين" في مخيم الأمعري

مصادرة 1276 دونما من أراضي حلحول وبيت امر لشق شارع استيطاني جديد

حماس اسرائيل

قيادة وبرنامج سياسي جديدان لـ "حماس": دولة على أراضي 67..ومشعل يدعم "هنية"

الشهيد ابراهيم ابو ثريا

صور: 4 شهداء برصاص الاحتلال احدهم مبتور القدمين في مواجهات مع الاحتلال بغزة والضفة

الاحتلال يغلق المسجد الأقصى واقتحامات جديدة المستوطنين يقودها قائد شرطة الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

لهذه الاسباب .. تشريعي غزة يوصي بتوقيف قائد الشرطة البحرية

أسماء المستفيدين من مساعدة شهداء وجرحى مسيرات العودة

ترامب: حققنا أعظم فوز في مجلس الشيوخ منذ 100 عام

شاهد ..سنودن يكشف عن "رواية كبيرة لم تتم كتابتها بعد" عن مقتل خاشقجي ودور اسرائيل

محمد بن سلمان يهاجم إردوغان ويتحدث عن تطور العلاقات السعودية الإسرائيلية

رباح مهنا يحذر من التسهيلات الخبيثة التي تهدف لفصل غزة عن الضفة

يهدد امنها القومي ..إسرائيل تتخذ إجراء عاجلا ضد المغني البريطاني الشهير ووترز

الأخبار الرئيسية

ارشيفية

غزة : الكشف عن 6 حالات وفاة وعدة اصابات بسبب "انفلونزا الخنازير"

بن سلمان

محمد بن سلمان يهاجم إردوغان ويتحدث عن تطور العلاقات السعودية الإسرائيلية

السيسي وعباس

السيسي «انتزع» قبول عباس «هدوءاً» يسبق المصالحة وخطوات جديدة لانهاء الانقسام

وحيد ابو الخير

مصر تبلغ حماس انها ستفرج عن فلسطيني من غزة أخفته قسريا منذ 27 عاما

سنودن - ارشيف

شاهد ..سنودن يكشف عن "رواية كبيرة لم تتم كتابتها بعد" عن مقتل خاشقجي ودور اسرائيل