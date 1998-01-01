الاحتلال يخطر بإخلاء أراضي زراعية شرق يطا

الخليل / سما /

اخطرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، بأخلاء أراضي زراعية شرق بلدة يطا جنوب الخليل بحجة انها اراضي دولة.

واكد منسق اللجنة الوطنية جنوب الضفة الغربية راتب الجبور، أن قوات الاحتلال سلمت المواطن احمد محمود الحمامدة، اربعة اخطارات بإخلاء ارضه الواقعة في منطقة المفقرة شرق يطا، والتي تبلغ مساحتها خمس دونمات، وأمهلته 45 يوما لأخلائها بحجة انها اراضي دولة.

الجدير ذكره، أن قوات الاحتلال وضعت اليد على مساحات شاسعة من اراضي المواطنين في بلدة يطا تحت مزاعم مختلفة، بينها انها اراضي دولة، او مراعي، او انها منطقة تستخدم لأغراض عسكرية، وتمنع المواطنين ومالكي الأراضي من استغلالها او السكن فيها، تمهيدها للاستيلاء عليها لأغراض استيطانية.