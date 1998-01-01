  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل مواطنا ويستولي على جرار زراعي شمال طوباس

الخميس 08 نوفمبر 2018 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT



طوباس / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس مواطنا، واستولت على جرار زراعي لأحد سكان "ابزيق" شمال شرق طوباس.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس، معتز بشارات، كما استولت على جرار زراعي للمواطن هايل حسين تركمان، من سكان "ابزيق"؛ بحجة تواجه في منطقة عسكرية مغلقة.

وكانت قوات الاحتلال استولت صباحا، على خيمة تعليمية تابعة لمدرسة التحدي(10) في المنطقة.

يشار إلى أن الاحتلال يستولي عادة على جرارات زراعية للمواطنين في الأغوار الشمالية، ولا يعيدها حتى يدفع أصحابها غرامات مالية باهظة.

#الاحتلال

أخبار ذات صلة

جيش الاحتلال يعتقل 16 مواطنا من الضفة والقدس المحتلة

جيش الاحتلال يعتقل 11 مواطنا ويصادر اسلحة في الضفة

اعتقال فلسطينيين - ارشيف

الاحتلال يعتقل 15 مواطنا فجرا بينهم نائب بالتشريعي

اعتقال اطفال فلسطينيين - ارشيف

الاحتلال يعتقل 12 مواطنا فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة

جيش الاحتلال يعتقل 15 مواطنا بالضفة ويصادر سكاكين وزيا عسكريا

اعتقال فلسطينين - ارشيف

جيش الاحتلال يعتقل 19 مواطنا ويغلق مطابع وورش حدادة في الضفة

الأكثر قراءة اليوم

لهذه الاسباب .. تشريعي غزة يوصي بتوقيف قائد الشرطة البحرية

أسماء المستفيدين من مساعدة شهداء وجرحى مسيرات العودة

ترامب: حققنا أعظم فوز في مجلس الشيوخ منذ 100 عام

شاهد ..سنودن يكشف عن "رواية كبيرة لم تتم كتابتها بعد" عن مقتل خاشقجي ودور اسرائيل

محمد بن سلمان يهاجم إردوغان ويتحدث عن تطور العلاقات السعودية الإسرائيلية

رباح مهنا يحذر من التسهيلات الخبيثة التي تهدف لفصل غزة عن الضفة

يهدد امنها القومي ..إسرائيل تتخذ إجراء عاجلا ضد المغني البريطاني الشهير ووترز

الأخبار الرئيسية

ارشيفية

غزة : الكشف عن 6 حالات وفاة وعدة اصابات بسبب "انفلونزا الخنازير"

بن سلمان

محمد بن سلمان يهاجم إردوغان ويتحدث عن تطور العلاقات السعودية الإسرائيلية

السيسي وعباس

السيسي «انتزع» قبول عباس «هدوءاً» يسبق المصالحة وخطوات جديدة لانهاء الانقسام

وحيد ابو الخير

مصر تبلغ حماس انها ستفرج عن فلسطيني من غزة أخفته قسريا منذ 27 عاما

سنودن - ارشيف

شاهد ..سنودن يكشف عن "رواية كبيرة لم تتم كتابتها بعد" عن مقتل خاشقجي ودور اسرائيل