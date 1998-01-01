الاحتلال يعتقل مواطنا ويستولي على جرار زراعي شمال طوباس

طوباس / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس مواطنا، واستولت على جرار زراعي لأحد سكان "ابزيق" شمال شرق طوباس.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس، معتز بشارات، كما استولت على جرار زراعي للمواطن هايل حسين تركمان، من سكان "ابزيق"؛ بحجة تواجه في منطقة عسكرية مغلقة.

وكانت قوات الاحتلال استولت صباحا، على خيمة تعليمية تابعة لمدرسة التحدي(10) في المنطقة.

يشار إلى أن الاحتلال يستولي عادة على جرارات زراعية للمواطنين في الأغوار الشمالية، ولا يعيدها حتى يدفع أصحابها غرامات مالية باهظة.