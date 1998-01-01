  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الإعلام الحكومي بغزة ينفي إغلاق المستشفى الأندونيسي

الخميس 08 نوفمبر 2018 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلام الحكومي بغزة ينفي إغلاق المستشفى الأندونيسي



غزة / سما /

 نفى رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، سلامة معروف ما وصفها بـ "الإشاعات" المتداولة بإغلاق المستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة.

وقال معروف في تصريح صحفي، إن العمل في مستشفى الأندونيسي يسير بشكل طبيعي في كافة الأقسام.

وأكد إلى أن ما يشاع بشأن وجود حالات الإصابة بفيروس انفلونزا الخنازير بالمستشفيات غير حقيقي، مشيرًا إلى الإصابات في نطاق المعدلات الاعتيادية للإصابات الموسمية في مثل هذا الوقت من العام.

ونوه إلى أن وزارة الصحة ستصدر نشرة تعريفية حول فيروس الانفلونزا (H1n1) تتضمن معلومات مفصلة حول أنواعها وطرق الوقاية.

#المستشفى الأندونيسي #اغلاق #غزة

أخبار ذات صلة

الشيخ وكحلون ومردخاي

حسين الشيخ ينفي ما تداوله الإعلام العبري حول قطع رواتب الموظفين بغزة

الاعلام الحكومي

غزة : الاعلام الحكومي ينفي حدوث تغيير بعمل اللجنة الإدارية

الإعلام تطلب من النيابة إغلاق ثماني إذاعات وخمس محطات تلفزيونية في الضفة

صلاح البردويل

البردويل يكشف عن صيغة لإدارة العمل الحكومي بغزة و تتلاءم مع الواقع في القطاع

الوطنية موبايل

بقرار من النائب العام.. إغلاق المقر الرئيسي لشركة وطنية موبايل بغزة

غازي حمد - ارشيف

غازي حمد ينفي تعيينه رئيسا لسلطة الطاقة بغزة ويستنكر بيان الحكومة

الأكثر قراءة اليوم

لهذه الاسباب .. تشريعي غزة يوصي بتوقيف قائد الشرطة البحرية

أسماء المستفيدين من مساعدة شهداء وجرحى مسيرات العودة

ترامب: حققنا أعظم فوز في مجلس الشيوخ منذ 100 عام

شاهد ..سنودن يكشف عن "رواية كبيرة لم تتم كتابتها بعد" عن مقتل خاشقجي ودور اسرائيل

محمد بن سلمان يهاجم إردوغان ويتحدث عن تطور العلاقات السعودية الإسرائيلية

رباح مهنا يحذر من التسهيلات الخبيثة التي تهدف لفصل غزة عن الضفة

يهدد امنها القومي ..إسرائيل تتخذ إجراء عاجلا ضد المغني البريطاني الشهير ووترز

الأخبار الرئيسية

ارشيفية

غزة : الكشف عن 6 حالات وفاة وعدة اصابات بسبب "انفلونزا الخنازير"

بن سلمان

محمد بن سلمان يهاجم إردوغان ويتحدث عن تطور العلاقات السعودية الإسرائيلية

السيسي وعباس

السيسي «انتزع» قبول عباس «هدوءاً» يسبق المصالحة وخطوات جديدة لانهاء الانقسام

وحيد ابو الخير

مصر تبلغ حماس انها ستفرج عن فلسطيني من غزة أخفته قسريا منذ 27 عاما

سنودن - ارشيف

شاهد ..سنودن يكشف عن "رواية كبيرة لم تتم كتابتها بعد" عن مقتل خاشقجي ودور اسرائيل