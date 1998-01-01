الإعلام الحكومي بغزة ينفي إغلاق المستشفى الأندونيسي

غزة / سما /

نفى رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، سلامة معروف ما وصفها بـ "الإشاعات" المتداولة بإغلاق المستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة.

وقال معروف في تصريح صحفي، إن العمل في مستشفى الأندونيسي يسير بشكل طبيعي في كافة الأقسام.

وأكد إلى أن ما يشاع بشأن وجود حالات الإصابة بفيروس انفلونزا الخنازير بالمستشفيات غير حقيقي، مشيرًا إلى الإصابات في نطاق المعدلات الاعتيادية للإصابات الموسمية في مثل هذا الوقت من العام.

ونوه إلى أن وزارة الصحة ستصدر نشرة تعريفية حول فيروس الانفلونزا (H1n1) تتضمن معلومات مفصلة حول أنواعها وطرق الوقاية.