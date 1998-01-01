  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

واتس آب.. رسالة مضللة تحذرك من فيديو مدمر

الخميس 08 نوفمبر 2018 10:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واتس آب.. رسالة مضللة تحذرك من فيديو مدمر



وكالات / سما /

تلقى مستخدمو واتس آب تحذيرا جديدا بشأن رسالة خادعة انتشرت مؤخرا عبر تطبيق الدردشة الشهير.

وتقودنا الرسالة إلى الاعتقاد بأن الهاتف سيتعطل تماما، دون وجود أي أمل في إعادة إصلاحه.

وتحذر الخدعة من فتح شريط فيديو يظهر في تطبيق واتس آب باسم "martinelli"، وتطلب من المستخدمين نشر التحذير قدر الإمكان.

كما تقول الرسالة: "إذا تلقيت رسالة تدعوك لتحديث واتس آب إلى واتس آب غولد، فلا تنقر عليها!!! والآن قيل في الأخبار أن هذا الفيروس خطير.. مررها إلى الجميع".

ووصفت شركة الأمن السيبراني "Sophos" فيديو "martinelli" بأنه "تهديد خيالي". ويشير الجزء الثاني من الرسالة إلى ما يسمى "واتس آب غولد"، الذي يعد عملية احتيال واضحة خدعت المستخدمين لمدة عامين ونصف على الأقل، كما تقول "Sophos".

لذا يمكن القول إن الرسالة الخادعة صحيحة جزئيا، ففي حال تلقيت رسالة متعلقة بواتس آب غولد، لا تمررها أو تنقر على أي روابط تظهر في التطبيق.

وينصح موقع Sophos باتباع الخطوات التالية لحماية هاتفك من الاختراق:

- تحميل التطبيقات من متجر آبل أو غوغل بلاي.

- استخدام برامج الأمان، مثل Sophos Mobile Security في نظامي iOS أو أندرويد.

#واتساب #فيديو #رسالة

أخبار ذات صلة

تنزيل واتس اب الأخضر للأندرويد+ واتس اب بلس الازرق لجميع انواع الاجهزة

المفوضية الاوروبية : فيسبوك قدمت معلومات مضللة في صفقة واتساب

تنزيل

العلماء يتوقعون انفجار شمسي مدمر السنوات المقبلة

احذروا.. تحديث الـ”واتس اب”

كيف تحمي بياناتك في واتس أب؟

غوغل يتعاون مع واتس آب

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن تفاصيل منحة التشغيل المؤقت لـ 10 آلاف عامل وخريج بغزة

لهذه الاسباب .. تشريعي غزة يوصي بتوقيف قائد الشرطة البحرية

أسماء المستفيدين من مساعدة شهداء وجرحى مسيرات العودة

ترامب: حققنا أعظم فوز في مجلس الشيوخ منذ 100 عام

رباح مهنا يحذر من التسهيلات الخبيثة التي تهدف لفصل غزة عن الضفة

شاهد ..سنودن يكشف عن "رواية كبيرة لم تتم كتابتها بعد" عن مقتل خاشقجي ودور اسرائيل

السعودية تمنع حملة الجوازات الأردنية المؤقتة من الـ 48 من دخول أراضيها

الأخبار الرئيسية

بن سلمان

محمد بن سلمان يهاجم إردوغان ويتحدث عن تطور العلاقات السعودية الإسرائيلية

السيسي وعباس

السيسي «انتزع» قبول عباس «هدوءاً» يسبق المصالحة وخطوات جديدة لانهاء الانقسام

وحيد ابو الخير

مصر تبلغ حماس انها ستفرج عن فلسطيني من غزة أخفته قسريا منذ 27 عاما

سنودن - ارشيف

شاهد ..سنودن يكشف عن "رواية كبيرة لم تتم كتابتها بعد" عن مقتل خاشقجي ودور اسرائيل

صور ..اصابة مستوطنين اثنين في عملية اطلاق نار قرب رام الله