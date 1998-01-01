  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

منتخبنا الأولمبي النسوي ينهي استعداداته لمواجهة اندونيسيا

الخميس 08 نوفمبر 2018 10:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
منتخبنا الأولمبي النسوي ينهي استعداداته لمواجهة اندونيسيا



رام الله / سما /

يستهل منتخبنا الأولمبي النسوي، الخميس، أولى مبارياته في التصفيات الأسيوية للألعاب الاولمبية في طوكيو 2020،التي تستضيفها فلسطين خلال الفترة من 8إلى 13 تشرين الثاني الجاري، وذلك بمواجهة منتخب إندونيسيا، في المباراة التي ستجمعهما على ستاد الشهيد فيصل الحسيني بالرام، عند تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القدس.

وأجرى مساء الاربعاءمنتخبنا الأولمبي مرانه الأخير ، على ستاد الشهيد فيصل الحسيني، قبيل ملاقاة نظيره الإندونيسي، وذلك تحت إشراف المدير الفني أحمد شرف ورماح باسل مساعد مدرب، وإسلام أبو وردة مدرب الحراس، وأحمد حماد مدرب لياقة بدنية.

وركز الجهاز الفني على الجانب التكتيكي من حيث التمركز في الحالة الدفاعية، وعملية الانتشار في حالة افتكاك الكرة، والكرات الثابتة في الحالة الهجومية والثابتة .

وفي ذات السياق أنهت جميع المنتخبات المشاركة بالتصفيات تدريباتها الاخيرة على ستاد الشهيد فيصل الحسيني بالرام، الذي سقام عليه جميع المباريات، حيث ارتكزت جميع تدريباتهم بالوقوف على التشكيلة النهائية التي ستخوض المباريات.

جدير بالذكر أن التصفيات تقام تحت رعاية بنك فلسطين وبرنامج فلسطينية، وشركة المشروبات الوطنية، إضافةً إلى شركة سنقرط.

#المنتخب النسوي #اندونيسيا

أخبار ذات صلة

الاولمبي

الأولمبي يجري استعداداته النهائية قبل مواجهة اليابان

منتخبنا الأولمبي في مواجهة الجزائر اليوم

860x484

فيديو.. أهداف منتخبنا الأولمبي والأردن

فيديو.. منتخبنا الأولمبي يتعادل مع عمان

860x484 (1)

المنتخب الوطني للناشئين ينهي استعداداته لتصفيات اسيا

860x484 (1)

الرفحي يواصل استعداداته لمواجهة أهلي الخليل

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن تفاصيل منحة التشغيل المؤقت لـ 10 آلاف عامل وخريج بغزة

لهذه الاسباب .. تشريعي غزة يوصي بتوقيف قائد الشرطة البحرية

أسماء المستفيدين من مساعدة شهداء وجرحى مسيرات العودة

ترامب: حققنا أعظم فوز في مجلس الشيوخ منذ 100 عام

رباح مهنا يحذر من التسهيلات الخبيثة التي تهدف لفصل غزة عن الضفة

شاهد ..سنودن يكشف عن "رواية كبيرة لم تتم كتابتها بعد" عن مقتل خاشقجي ودور اسرائيل

السعودية تمنع حملة الجوازات الأردنية المؤقتة من الـ 48 من دخول أراضيها

الأخبار الرئيسية

بن سلمان

محمد بن سلمان يهاجم إردوغان ويتحدث عن تطور العلاقات السعودية الإسرائيلية

السيسي وعباس

السيسي «انتزع» قبول عباس «هدوءاً» يسبق المصالحة وخطوات جديدة لانهاء الانقسام

وحيد ابو الخير

مصر تبلغ حماس انها ستفرج عن فلسطيني من غزة أخفته قسريا منذ 27 عاما

سنودن - ارشيف

شاهد ..سنودن يكشف عن "رواية كبيرة لم تتم كتابتها بعد" عن مقتل خاشقجي ودور اسرائيل

صور ..اصابة مستوطنين اثنين في عملية اطلاق نار قرب رام الله