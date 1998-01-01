منتخبنا الأولمبي النسوي ينهي استعداداته لمواجهة اندونيسيا

رام الله / سما /

يستهل منتخبنا الأولمبي النسوي، الخميس، أولى مبارياته في التصفيات الأسيوية للألعاب الاولمبية في طوكيو 2020،التي تستضيفها فلسطين خلال الفترة من 8إلى 13 تشرين الثاني الجاري، وذلك بمواجهة منتخب إندونيسيا، في المباراة التي ستجمعهما على ستاد الشهيد فيصل الحسيني بالرام، عند تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القدس.

وأجرى مساء الاربعاءمنتخبنا الأولمبي مرانه الأخير ، على ستاد الشهيد فيصل الحسيني، قبيل ملاقاة نظيره الإندونيسي، وذلك تحت إشراف المدير الفني أحمد شرف ورماح باسل مساعد مدرب، وإسلام أبو وردة مدرب الحراس، وأحمد حماد مدرب لياقة بدنية.

وركز الجهاز الفني على الجانب التكتيكي من حيث التمركز في الحالة الدفاعية، وعملية الانتشار في حالة افتكاك الكرة، والكرات الثابتة في الحالة الهجومية والثابتة .

وفي ذات السياق أنهت جميع المنتخبات المشاركة بالتصفيات تدريباتها الاخيرة على ستاد الشهيد فيصل الحسيني بالرام، الذي سقام عليه جميع المباريات، حيث ارتكزت جميع تدريباتهم بالوقوف على التشكيلة النهائية التي ستخوض المباريات.

جدير بالذكر أن التصفيات تقام تحت رعاية بنك فلسطين وبرنامج فلسطينية، وشركة المشروبات الوطنية، إضافةً إلى شركة سنقرط.