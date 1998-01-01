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خدمات الشاطئ يحدد موعد انتخاباته الإدارية

الخميس 08 نوفمبر 2018 10:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خدمات الشاطئ يحدد موعد انتخاباته الإدارية



غزة / سما /

حددت لجنة تسيير الأعمال بنادي خدمات الشاطئ, يوم الاثنين السادس والعشرين من نوفمبر الحالي, موعدا لإجراء الانتخابات واختيار مجلس إدارة جديد.

واعتمدت اللجنة أسماء جميع أعضاء الجمعية العمومية المسددين لاشتراكاتهم, والذين يحق لهم الانتخاب والترشح لمجلس الإدارة.

وأوضحت اللجنة, أنه سيتم فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة أيام 10-11-12 الجاري، ويومي 13-14 لتقديم الطعون، ويومي 15-16 لسحب الترشح من الانتخابات.

وتتكون اللجنة الانتخابية من المستشار محمد أبو دف رئيسا,  وعضوية كل من عبد الحميد مهنا, وعدنان الطويل.

#خدمات الشاطئ

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