عقوبات .. نقل مباراة وإيقاف لاعبين ومدربين

غزة / سما /

صادق الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, على قرارات لجنة الانضباط بعد انتهاء الجولة التاسعة من دوري الدرجتين الممتازة والأولى, والسابعة من دوري الثانية فرعي "غزة والشمال" و"الوسطى والجنوب".

وجاءت العقوبات على الشكل التالي:

- نقل مباراة لنادي شباب خانيونس من ملعبه لتقام على ملعب آخر، إذ تجري مباراته المقبلة في الجولة العاشرة أمام شباب رفح الثلاثاء على ملعب اليرموك بغزة، بدلا من الاثنين على ملعب خانيونس البلدي جنوب القطاع.

- إيقاف لاعب الرضوان زهدي سمير صلاح سنة ميلادية, والحرمان من المشاركة مع المنتخبات الوطنية، حسب المادة 25 بند 2.

- إيقاف لاعب المشتل محمد يوسف سالم سنة ميلادية, حسب المادة 25 بند 3.

- إيقاف مساعد مدرب الزيتون محيي الدين الغزاوي مباراتين رسميتين.