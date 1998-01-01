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هيئة الأسرى تنعى الأسير المحرر أكرم الحتاوي

الخميس 08 نوفمبر 2018 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

نعى رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، والأسرى في معتقلات الاحتلال والأسرى المحررين،  صباح الخميس، الأسير المحرر أكرم الحتاوي من بلدة إذنا قضاء الخليل، والذي وافته المنية بعد تعرضه لجلطة قلبية حادة.

وتقدم اللواء أبو بكر، رئيس هيئة الأسرى، بأحر التعازي باسمه وباسم كافة العاملين في الهيئة، لعائلة المحرر الحتاوي ، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

يذكر بأن المحرر الحتاوي عقيد في الأمن الوقائي، جرى اعتقاله عام 1991 وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد، قضى منها 10 سنوات في سجون الاحتلال.

#هيئة الأسرى

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