مصر تبلغ حماس انها ستفرج عن فلسطيني من غزة أخفته قسريا منذ 27 عاما

غزة / سما /

قالت مصادر فلسطينة مطلعة، إن السلطات المصرية أبلغت حركة حماس أنها ستفرج عن أحد عناصرها والذي اختفت آثاره منذ 27 عاما.



وقالت المصادر التي فضلت عدم كشف هويتها لـ"عربي21"، أن الوفد الأمني المصري الذي يزور غزة بشكل مكثف لتثبت التهدئة بيت المقاومة والاحتلال، أبلغ قيادة حركة حماس أن وحيد أبو الخير كان محتجزا في أحد السجون المصرية وسيجري الافراج عنه خلال أيام.



وكان أبو الخير الذي يسكن مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة فقدت آثاره عام 1991 أثناء زيارته لمصر، ومنذ تلك اللحظة لم تتمكن عائلته من الكشف عن مصيره أو معرفة ملابسات اختفائه.