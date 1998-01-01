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يهدد امنها القومي ..إسرائيل تتخذ إجراء عاجلا ضد المغني البريطاني الشهير ووترز

الخميس 08 نوفمبر 2018 08:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يهدد امنها القومي ..إسرائيل تتخذ إجراء عاجلا ضد المغني البريطاني الشهير ووترز



القدس المحتلة/سما/

كشفت  قناة  عبرية عن ان إسرائيل ستتخذ إجراء عاجلا ضد ملحن ومؤلف موسيقى دولي معروف.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" (حكومية)، بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية تجري مناقشات موسعة للبحث في كيفية مواجهة المغني والمؤلف الموسيقي البريطاني، روجر ووترز.

وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني، أن ثمة مداولات تجريها وزارة الخارجية الإسرائيلية للتوصل إلى نتائج مهمة وعاجلة، تتعلق بالمغني والملحن والمؤلف الموسيقي البريطاني المعروف، روجر ووترز، والمشهود له مساندته للقضية الفلسطينية.

وأذاعت القناة على موقعها الإلكتروني لقاء مع أحد المحللين السياسيين الإسرائيليين، الذي أكد أن ووترز يشكل خطورة بالغة على أمن بلاده القومي، كونه أحد قادة حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل، المعروفة باسم "BDS".

يشار إلى أن المطرب البريطاني الشهير، روجر ووترز، مؤسس فرقة "بينك فلويد" الغنائية، غالبا، ما يرفع العلم الفلسطيني خلال حفلاته الغنائية، وكان آخرها في العاصمة الإيطالية، روما، مؤكدا دعمه للقضية الفلسطينية ومناصرة شعبها ضد الاحتلال الإسرائيلي.

يعد ووترز من أشهر الفنانين العالميين المدافعين عن القضية الفلسطينية والمناهضين لإسرائيل، حيث شارك في كتابة وغناء أعمال فنية كثيرة، أعرب خلالها عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، في حين اتهمته إسرائيل بمعاداة السامية. خاصة وأنه أحد الكوادر المهمة لحركة المقاطعة الدولية لإسرائيل ووقف الاستثمارات معها، المعروفة باسم "BDS".

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