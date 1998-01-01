دمشق : عودة قريبة للاجئي مخيم اليرموك في سوريا

دمشق/وكالات/

قالت السلطات السورية أن الأيام المقبلة ستشهد مزيدا من النتائج الإيجابية حول عودة أهالي مخيم اليرموك عقب قرار السلطات بعودتهم إليه.

وأكدت لجنة الإشراف على إزالة الأنقاض والركام من مخيم اليرموك وإعادة ترميم مقبرة شهداء فلسطين، أن العمل مستمر وبوتيرة متسارعة مع التنظيف اليومي للشوارع الفرعية، حيث يتوقع أن تكون كل الشوارع الرئيسية والحارات الفرعية نظيفة قريبا جدا، بينما تقوم الآليات الثقيلة بالتخلص من الأبنية الآيلة للسقوط، حيث باتت الظروف مهيأة للانتقال إلى المرحلة التالية من مشروع إعادة الأهالي.

ورحبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بإعلان سوريا انها ستسمح بإعادة اللاجئين الفلسطينيين المقيمين فى مخيم اليرموك الواقع قرب العاصمة، مناشدة الدول المانحة تقديم الدعم لها لتتمكن من تقديم الخدمات اللازمة.

وثمن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي قرار الحكومة السورية بعودة لاجئي مخيم اليرموك إليه، مشيرا الى أن قرار الحكومة السورية هو استمرار لمواقفها المبدئية الداعمة للقضية الفلسطينية ولحق شعبنا الفلسطيني في استعادة أرضه وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.