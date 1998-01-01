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مصرع مواطن واصابة 20 في حادثي سير جنوب الخليل

الخميس 08 نوفمبر 2018 07:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع مواطن واصابة 20 في حادثي سير جنوب الخليل



رام الله / سما /

لقي سائق مركبة مصرعه وأصيب 20 عامل فجر اليوم جراء وقوع حادثين منفصلين جنوب الخليل.

وقال منسق غرفة عمليات الطوارئ والإسعاف في الهلال الاحمر ناصر قباجة، ان 8 سيارات هرعت الى منطقة جنوب الخليل لاخلاء المصابين، حيث وقع الحادث الاول بين حافلة صغيرة ومركبة خاصة، فيما وقع الحادث الثاني على بعد 100 متر تقريبا من الاول قرب منطقة شمعة.


وأصاف بأن محمد خليل نواجعه 25 عاما لقي مصرعه جراء اصابته البليغة.

وقال قباجة:" تم نقل 9 اصابات وهي ما بين طفيفة ومتوسطة الى مستشفيات الميزان والأهلي وحالة الوفاة الى مستشفى ابو الحسن القاسم في يطا، فيما عملت اسعاف نجمة داود على نقل 11 اصابة الى مستشفى سوروكا ببئر السبع، 2 اصابتهما خطيرة و 9 اصابات متوسطة".
 

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