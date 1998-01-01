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الهيئة الوطنية لمسيرة العودة تطالب مصر بالتحقيق في استشهاد الصياد أبو عودة

الأربعاء 07 نوفمبر 2018 11:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهيئة الوطنية لمسيرة العودة تطالب مصر بالتحقيق في استشهاد الصياد أبو عودة



غزة/سما/

نعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار الصياد الشهيد مصطفى حيدر خليل أبو عودة، الذي استشهد برصاص من قبل الزوارق المصرية قبالة شاطئ رفح جنوب قطاع غزة أثناء عمله في الصيد.

وطالبت الهيئة في بيان لها وصل " سما" نسخة عنه،  الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية إلى فتح تحقيق بالحادث المؤسف الذي أدى لاستشهاد المواطن أبو عودة اثناء سعيه على قوت عياله في مواجهة الحصار.

وقالت الهيئة في بيانها، إننا إذ نثمن الجهود المصرية المضنية التي يبذلها جهاز المخابرات العامة من أجل كسر الحصار واستعادة الوحدة فإننا ونحن نتذكر تضحيات الجيش العربي المصري في فلسطين فإننا ندعوه لوضع مزيد من الضوابط والضمانات اللازمة لعدم تكرار ذلك الحادث المؤسف فالدم الفلسطيني غالي علينا كما الدم المصري الذي روى أرض فلسطين عبر سنوات الصراع مع العدو الصهيوني.

وشددت الهيئة على ضرورة إصدار قادة الجيش تعليماتهم بضبط النفس في التعامل مع أبناء الشعب الفلسطيني المحاصر وراس حربة الامة العربية والاسلامية في مواجهة الحصار والاحتلال.

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