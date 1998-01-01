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صور ..اصابة مستوطنين اثنين في عملية اطلاق نار قرب رام الله

الأربعاء 07 نوفمبر 2018 11:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور ..اصابة مستوطنين اثنين في عملية اطلاق نار قرب رام الله



القدس المحتلة/سما/

أصيب مستوطنان، في ساعة متأخرة من مساء اليوم الاربعاء، برصاص مسلحين، على مقربة من حاجز المحكمة، المؤدي إلى مدينة البيرة، قرب مستوطنة "بيت إيل".

وقالت الاذاعة العبرية الرسمية إن مستوطنين أصيبا احدهما بجراح بعد إطلاق النار على مركبة، بالقرب من مستوطنة "بيت ايل".

وأغلقت قوات الاحتلال حاجز المحكمة، ونشرت قواتها في محيط مدينة البيرة، وبدأت بعمليات بحث وتمشيط عن مطلقي النار.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال حي البالوع، وانتشرت في أكثر من منطقة فيه  وتبحث عن كاميرات تصوير للوصول الى مطلقي النيران.

ودفعت قوات الاحتلال بقوات كبيرة على مقربة مخيم الجلزون، شمال البيرة، حيث انتشرت الجيبات العسكرية في الشارع المؤدي للمخيم.

#اصابات #مستوطنون #رام الله

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