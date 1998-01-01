ترامب: حققنا أعظم فوز في مجلس الشيوخ منذ 100 عام

وكالات/سما/

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن نجاح الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشيوخ، يعد العدد الأكبر والأعظم خلال قرن، مؤكدا أنه أمرا غير مسبوق في تاريخ الكونجرس الأمريكي.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي إن الحزب فقد خلال الولاية الأولى للرئيس السابق باراك أوباما 6 مقاعد وهو ما اعتبره نجاحا ساحقا له ولحزبه في الانتخابات.

وأكد ترامب أن حزبه قد نجح بشكل كبير، وحصد أغلب المقاعد التي تنافس عليها، وهو ما يعد نجاحا ساحقا.

واعتبر، أن الناخبين كتبوا تاريخا جديدا خلال التصويت، مشيرا إلى أنه سيعتمد أي قضاة يحتاجهم في مجلس الدولة عقب حصد الأغلبية في مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى إقرار عدد من القوانين.

وقال، إن هناك عدد من المرشحات على منصب محافظ الولاية، حققن نجاحا ساحقا في الانتخابات التي شهدتها الولايات المتحدة أمس الثلاثاء.

وهاجم ترامب عدد من قيادات الحزب الجمهوري، عقب فشلهم في انتخابات التجديد النصفي، واصفا الأمر بأنه مخيب للآمال، ومشيرا إلى أنه يشعر بالاستياء جراء بعض النتائج لقيادات الحزب الجمهوري.