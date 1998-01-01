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شعث: فخورون بالنصر المستحق والمتوقع الذي حققته رشيدة طليب

الأربعاء 07 نوفمبر 2018 07:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
شعث: فخورون بالنصر المستحق والمتوقع الذي حققته رشيدة طليب



رام الله/سما/

أكد نبيل شعث مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس للشؤون الدولية والخارجية، والمكلف برئاسة دائرة شؤون المغتربين، أن كل أبناء الشعب الفلسطيني فخورون بالنصر المستحق والمتوقع الذي حققته الناشطة الفلسطينية الأصل عضو الكونغرس، رشيدة طليب مرشحة الحزب الديمقراطي الاميركي والتي فازت بمقعد عن ولاية ميتشيغان في انتخابات التجديد النصفي.

وخاطب شعث في برقيته عضو الكونغرس رشيدة طليب "إن فوزك جلب السعادة والغبطة ليس فقط لناخبيك المباشرين في ميتشيغان أو لجمهور ومؤيدي الحزب الديمقراطي، بل لمئات ملايين البشر حول العالم الذين يرون في نجاحك انتصارا للقيم التي تحملينها، قيم العدالة والنزاهة والمساواة، كما أنه انتصار للنساء المكافحات، وللمهاجرين وأبنائهم وبناتهم  الذين سوف يرون في نجاحك حافزا لهم للعمل من أجل مستقبل أفضل لهم ولمجتمعهم".

وأضاف أن أبناء شعبك الفلسطيني في فلسطين وفي بلدان المهجر والاغتراب  فخورون بنجاحك وهم على ثقة بأن فوزك بحد ذاته يمثل رسالة قوية للعالم كله بأن الشعب الذي ينجب رشيدة طليب يستحق الحرية والعدالة، وأن كل القوى المحبة للسلام وكل المؤمنين بالعدل والحرية والكرامة قد كسبوا صوتا شجاعا وقويا في الكونغرس.

وقال شعث في رسالته "نبارك لك هذا الانتصار الكبير، ونبارك للحزب الديمقراطي ولجمهورك الوفي ولكل أبناء شعبنا الفلسطيني هذا الإنجاز التاريخي وكلنا أمل وثقة بأن أداءك في الكونغرس سوف يكون متميزا وسوف يشجع الجمهور الأميركي على انتخاب مزيد من النساء الشابات اللواتي يتصفن بالشجاعة والنزاهة والكفاءة" 

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