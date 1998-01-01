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غزة: تعليق العمل في الصيد احتجاجاً على استشهاد الصياد أبو عودة

الأربعاء 07 نوفمبر 2018 07:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: تعليق العمل في الصيد احتجاجاً على استشهاد الصياد أبو عودة



غزة/سما/

أعلن نقيب الصيادين نزار عياش مساء اليوم، عن تعليق العمل بالصيد في بحر غزة، صباح غدٍ الخميس، وحتى صباح الجمعة، احتجاجًا على استشهاد صياد برصاص مجهول المصدر قبالة شاطئ رفح جنوب قطاع غزة.

وقال عيّاش، ، قررنا في نقابة الصيادين إيقاف عملية الصيد في بحر غزة منذ صباح غد الخميس، وحتى صباح الجمعة، احتجاجا على استشهاد الصياد مصطفى خضر أبو عودة (30 عامًا)، من سكان مخيم الشاطئ، أثناء عمله في بحر مدينة رفح".

هذا وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان بوقت سابق اليوم، استشهاد أبو عودة، (32 عاما) في بحر مدينة رفح، دون أن تشر إلى أي تفاصيل أخرى.

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