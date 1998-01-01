  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عاهل الأردن: موقفنا من القضية الفلسطينية "ثابت لا يتغير"

الأربعاء 07 نوفمبر 2018 06:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
عاهل الأردن: موقفنا من القضية الفلسطينية "ثابت لا يتغير"



وكالات/سما/

قال عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، إن موقف بلاده تجاه القضية الفلسطينية "ثابت ولا يتغير".

جاء ذلك خلال لقائه وجهاء وممثلي الفعاليات الشعبية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بالمملكة، في الديوان الملكي،

وفق بيان للأخير، وفق احصائيات رسمية، نحو مليوني لاجئ فلسطيني، يعيشون في 10 مخيمات خاصة بهم، تتوزع في مختلف محافظات المملكة.

وأكد الملك عبد الله أن "القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للأردن، فموقفنا تجاهها ثابت ولا يتغير".

وأردف "الجميع يعرف موقفنا، وهو معروف ولن يتغير، وهذا واجب وشرف".

كما تناول الملك عبد الله، خلال اللقاء، عددا من القضايا المحلية، كالتحديات المرتبطة بالوضع الاقتصادي والفقر والبطالة، وفق المصدر ذاته.

أخبار ذات صلة

مذبع امريكي مع نتنياهو

صور: مذيع أميركي يُغضب أنصار القضية الفلسطينية بصورة "الشكشوكة"ومشروب "الفصل

فتح تدعو لمواجهة "صفقة القرن" الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية

مشعل

مشعل: شيخوخة "منظمة التحرير" خطر على القضية الفلسطينية وينتقد بعض الاطراف العربية

الرئيس عباس وبن سلمان

مجدلاني: السعودية نقلت لنا "صفقة القرن" وهي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية

النخالة- ارشيف

النخالة: "السلطة متآمرة ومتفقة مع النظام العربي لإنهاء القضية الفلسطينية

عاهل الاردن

فيديو.. عاهل الاردن: وصلتنا رسائل مفادها "‘امشوا معنا في موضوع القدس واحنا بنخفف عليكم”

الأكثر قراءة اليوم

الأحمد يكشف: هذا ما أبلغناه لقطر بشأن دفع المساعدات لحماس بغزة

مصدر لـ"سما" : الامم المتحدة لن تدخل أموالا لموظفي غزة دون موافقة السلطة

المالية بغزة تصدر توضيحاً هاما حول صرف رواتب موظفيها

لهذه الاسباب .. تشريعي غزة يوصي بتوقيف قائد الشرطة البحرية

يوم حزين لـ"ترامب".. الديموقراطيون ينتزعون مجلس النواب والشيوخ للجمهوريين

فيديو: وزير الاستخبارات الاسرائيلي "يرقص" بالسيف في مسقط

البطش يرد على تصريحات الأحمد : يحاول جر فتح إلى خلافات مع الجهاد الاسلامي

الأخبار الرئيسية

استشهاد صياد برصاص الزوارق المصرية خلال عمله في بحر رفح جنوب القطاع

أشرف نعالوة

جيش الاحتلال يعلن عدم العثور على "نعالوة " بعد محاصرة منزله

خريجين

الكشف عن تفاصيل منحة التشغيل المؤقت لـ 10 آلاف عامل وخريج بغزة

رواتب

هارتس: مصر ستوافق على نقل الأموال القطرية لغزة وإسرائيل تبحث عن وسيلة لإدخالها

الوفد الامني المصري

الوفد المصري يواصل جهوده بين غزة وتل ابيب التي لا تعترض على تطبيق المرحلة الأولى من التهدئة