  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

"شاكيد" تهاجم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية

الأربعاء 07 نوفمبر 2018 06:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
"شاكيد" تهاجم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية



القدس المحتلة / سما /

هاجمت وزيرة القضاء الإسرائيلية "أييليت شاكيد"، من حزب "البيت اليهودي"، المستشار القضائي للحكومة، "أفيحاي مندلبليت"، ونائبته "دينا زيلبر"، بعدما انتقدت الأخيرة قانون "الولاء في الثقافة" الذي يهدف إلى تكميم الأفواه والحد من حرية التعبير عن الرأي.

وطالبت "شاكيد"، من "مندلبليت" بتنحية "زيلبر"، ومنعها من تمثيل وزارة القضاء في المداولات التي تجري في الكنيست والحكومة وأية هيئة عامة.

ورد "مندلبليت"، برسالة بعثها إلى للوزيرة "شاكيد"، قال فيها "إنني لا أوافق على المفهوم المبدئي الذي قد يُفهم من رسالتك، والقرار بشأن مثول جهة قانونية تخضع لإمرتي، هو قرار يقع ضمن صلاحيتي ومسؤوليتي الحصرية، ولا مجال للتدخل في هذه الصلاحية".

أخبار ذات صلة

نفق للمقاومة

المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية: يجب السماح لحماس والجهاد بإخراج الجثث من النفق

طائرات ورقية - ارشيف

المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يشرعن اغتيال مطلقي الطائرات الورقية من غزة

من المحظور على المستشار القضائي ان يُداهن/بقلم: بن كسبيت/معاريف 29/1/2012

من المحظور على المستشار القضائي ان يُداهن/بقلم: بن كسبيت/معاريف 29/1/2012

نتنياهو - ارشيف

تل ابيب : المستشار القضائي يكلف الشرطة بالتحقيق في قضية الغواصات الالمانية

نتنياهو و زوجته سارة

تغار عليه من "شاكيد".. أسرار سارة ونتنياهو.. هي تقول وهو ينفذ!

سفير أمريكا

"هآرتس" تهاجم سفير أمريكا بإسرائيل.. "يجب أن يغلق فمه"

الأكثر قراءة اليوم

الأحمد يكشف: هذا ما أبلغناه لقطر بشأن دفع المساعدات لحماس بغزة

مصدر لـ"سما" : الامم المتحدة لن تدخل أموالا لموظفي غزة دون موافقة السلطة

المالية بغزة تصدر توضيحاً هاما حول صرف رواتب موظفيها

لهذه الاسباب .. تشريعي غزة يوصي بتوقيف قائد الشرطة البحرية

يوم حزين لـ"ترامب".. الديموقراطيون ينتزعون مجلس النواب والشيوخ للجمهوريين

فيديو: وزير الاستخبارات الاسرائيلي "يرقص" بالسيف في مسقط

البطش يرد على تصريحات الأحمد : يحاول جر فتح إلى خلافات مع الجهاد الاسلامي

الأخبار الرئيسية

استشهاد صياد برصاص الزوارق المصرية خلال عمله في بحر رفح جنوب القطاع

أشرف نعالوة

جيش الاحتلال يعلن عدم العثور على "نعالوة " بعد محاصرة منزله

خريجين

الكشف عن تفاصيل منحة التشغيل المؤقت لـ 10 آلاف عامل وخريج بغزة

رواتب

هارتس: مصر ستوافق على نقل الأموال القطرية لغزة وإسرائيل تبحث عن وسيلة لإدخالها

الوفد الامني المصري

الوفد المصري يواصل جهوده بين غزة وتل ابيب التي لا تعترض على تطبيق المرحلة الأولى من التهدئة