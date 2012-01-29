"شاكيد" تهاجم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

هاجمت وزيرة القضاء الإسرائيلية "أييليت شاكيد"، من حزب "البيت اليهودي"، المستشار القضائي للحكومة، "أفيحاي مندلبليت"، ونائبته "دينا زيلبر"، بعدما انتقدت الأخيرة قانون "الولاء في الثقافة" الذي يهدف إلى تكميم الأفواه والحد من حرية التعبير عن الرأي.

وطالبت "شاكيد"، من "مندلبليت" بتنحية "زيلبر"، ومنعها من تمثيل وزارة القضاء في المداولات التي تجري في الكنيست والحكومة وأية هيئة عامة.

ورد "مندلبليت"، برسالة بعثها إلى للوزيرة "شاكيد"، قال فيها "إنني لا أوافق على المفهوم المبدئي الذي قد يُفهم من رسالتك، والقرار بشأن مثول جهة قانونية تخضع لإمرتي، هو قرار يقع ضمن صلاحيتي ومسؤوليتي الحصرية، ولا مجال للتدخل في هذه الصلاحية".