"المبادرة الفلسطينية" ترفض طريقة توزيع المساعدات في غزة كمحاصصة بين الفصائل

رام الله/سما/

رفضت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، توزيع المساعدات التي أعلن عنها وغيرها كمحاصصة بين القوى والفصائل أو جزء من هذه القوى.

جاء ذلك على لسان مسؤول الحركة في قطاع غزة الدكتور عائد ياغي، بعد ورود العديد من الاستفسارات، للمبادرة عن ما تم الاعلان عنه أمس الثلاثاء في مؤتمر صحفي في غزة.

وأوضح ياغي، "لا توجد لدينا أي معلومات رسمية حول آلية توزيع المساعدات ((100$ للعائلة)) غير ما استمعنا اليه عبر الاعلام".

وأضاف "حركة المبادرة الوطنية وإذ تقدر أي جهد يهدف للتخفيف عن أبناء شعبنا ومساعدته من الدول الشقيقة والصديقة، الا انها ترفض ان يتم توزيع هذه المساعدات او غيرها كمحاصصة بين القوى والفصائل ((والتي نكن كل الاحترام والتقدير لها)) او جزء من هذه القوى".

وتابع ياغي " نرفض ان نكون جزء من هذه العملية التي ترسخ التمييز بين ابناء شعبنا على أساس فصائلي، فجميع أبناء شعبنا ضحى وقاوم وصمد في وجه الاحتلال وممارساته من عدوان وقتل وحصار ويحتاج منا ان نعمل على دعم صموده ومؤازرته وخاصة في ظل هذه الأوضاع الصعبة التي يعيشها قطاع غزة".