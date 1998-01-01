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السعودية تمنع حملة الجوازات الأردنية المؤقتة من الـ 48 من دخول أراضيها

الأربعاء 07 نوفمبر 2018 05:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تمنع حملة الجوازات الأردنية المؤقتة من الـ 48 من دخول أراضيها



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس لجنة الحج والعمرة داخل أراضي الـ 48 سليم شلاعطة، إن اللجنة بدأت تتحرك في اعقاب قرار السعودية منع حملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة من دخول أراضيها.

واعرب شلاعطة عن خشيته من ألا يكون نحو ثلاثين ألف مواطن مسلم قادرين على التوجه الى الديار الحجازية للقيام بمناسك العمرة لهذا العام.

وتوجهت اللجنة الى رئيس لجنة المتابعة العربية العليا محمد بركة، وعضو الكنيست من القائمة المشتركة احمد الطيبي ليدخلا على خط معالجة المشكلة.

واعرب مسؤولون في لجنة الحج والعمرة عن اعتقادهم بأن قرار الرياض، جاء لدراسة احتمال توجه المسلمين داخل أراضي الـ 48، الى أراضيها مباشرة وليس عن طريق الأردن، وذلك في ضوء التقارب بين الرياض وتل أبيب، ومع ذلك اضافوا انه ليس لديهم معلومات تؤكد ذلك.

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