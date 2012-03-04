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الأسباب التي تقف وراء إلغاء لقاء "نتنياهو" وبوتن في باريس؟

الأربعاء 07 نوفمبر 2018 04:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسباب التي تقف وراء إلغاء لقاء "نتنياهو" وبوتن في باريس؟



القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة "هآرتس العبرية" اليوم الأربعاء، عن إلغاء اللقاء المقرر عقده بين رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو" والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في باريس.

ووفقاً للصحيفة العبرية، أكد مصدر في مكتب "نتنياهو"، أن القرار جاء استجابة لطلب فرنسي بعدم إجراء لقاءات جانبية خلال إحياء المناسبة.

وكانت الصحيفة نقلت، الأسبوع الماضي، عن مصدر سياسي في تل أبيب، وصفته بـ "رفيع المستوى"، بأن نتنياهو يأمل الاجتماع بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش إحياء ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى.

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