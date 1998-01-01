"الكابنيت" يلتئم مساء اليوم لبحث الأوضاع في قطاع غزة

القدس المحتلة / سما /

من المقرر أن يلتئم "الكابنيت" مساء اليوم الأربعاء، لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بالتهدئة مع قطاع غزة.

وذكر موقع "كان العبري"، أن اجتماع "الكابينت" اليوم، يتزامن مع وصول نائب المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط "جيمي ماكغولدريك" إلى القطاع، لدراسة القضية ذاتها والمساعي لتحسين أوضاع السكان.

وأفادت مصادر غربية بأن الاتفاق حول التهدئة وما يسمى برفع الحصار أصبح قاب قوسين أو أدنى، وأن قطر تساهم كثيرا في تمويل مشاريع في القطاع من أجل تحسين الظروف، كما أنها تمول إدخال الوقود لتشغيل محطة توليد الطاقة القطاع.