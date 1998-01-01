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ابو هولي يثمن قرار سوريا بعودة لاجئي اليرموك

الأربعاء 07 نوفمبر 2018 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
ابو هولي يثمن قرار سوريا بعودة لاجئي اليرموك



غزة/سما/

ثمن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور احمد ابو هولي قرار الحكومة السورية بعودة لاجئي مخيم اليرموك إليه.

واشار الى ان قرار الحكومة السورية هو استمرار لمواقفها المبدئية الداعمة للقضية الفلسطينية ولحق الشعب في استعادة أرضه وعودة اللاجئين إلى ديارهم واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وقال ابو هولي في بيان صحفي، اليوم الاربعاء، ان قرار الحكومة السورية الذي اعلن بشكل رسمي من خلال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد يؤكد على وقوف سوريا الى جانب الشعب في مواجهة المشاريع والمخططات التي تسعى إلى تصفية قضية اللاجئين من خلال ما يسمى صفقة القرن التي تهدف إلى تصفية القضية.

ولفت ابو هولي الى ان الحكومة السورية قطعت الطريق امام تمرير المخططات الامريكية – الإسرائيلية التي استهدفت تدمير المخيمات وتفريغها من اللاجئين من خلال نزوحهم منها لتصفية قضيتهم العادلة في العودة الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 من خلال قرارها السماح بعودة اللاجئين الى مخيم اليرموك.

واكد على ان حرص الحكومة السورية على عودة اللاجئين الى مخيماتهم التي نزحوا منها وخاصة في مخيم اليرموك لما يحمله من رمزية لدى الشعب كعاصمة للشتات سيعزز من صمود اللاجئين وتخفيف معاناتهم وسيحافظ في الوقت ذاته على رمزية المخيمات الفلسطينية ومكانتها باعتبارها الشاهد الحي على النكبة الفلسطينية وصمام الأمان لحقه في العودة الى دياره العودة إلى دياره وممتلكاته التي هُجّر منها عام 1948طبقاً لما ورد في القرار 194 .

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