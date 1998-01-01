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6 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

الأربعاء 07 نوفمبر 2018 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله/سما/

يواصل ستة أسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلية إضرابهم المفتوح عن الطعام، منهم أربعة أسرى في معتقل "هداريم"، وهم خليل أبو عرام، وكفاح حطاب، وعبد الرحمن أبو لبدة، وأحمد السير.

ويأتي هذا الإضراب إسنادًا للأسيرات في معتقل "هشارون" اللواتي يمتنعن عن الخروج إلى ساحة الفورة منذ الخامس من أيلول/ سبتمبر الماضي، وذلك احتجاجًا على تشغيل إدارة المعتقل للكاميرات.
وأفاد نادي الأسير في بيان له بأن الأسيرين أبو عرام من الخليل، وحطاب من طولكرم يخوضان الإضراب الإسنادي منذ (16 يومًا)، والتحق بهما منذ سبعة أيام الأسيران عبد الرحمن أبو لبدة من غزة، وأحمد السير من بيت لحم.

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