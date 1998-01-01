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رباح مهنا يحذر من التسهيلات الخبيثة التي تهدف لفصل غزة عن الضفة

الأربعاء 07 نوفمبر 2018 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
رباح مهنا يحذر من التسهيلات الخبيثة التي تهدف لفصل غزة عن الضفة



غزة/سما/

حذر القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، رباح مهنا، كافة القوى السياسية الفلسطينية وفي مقدمتها حركة حماس، من الأهداف التي وصفها بالخبيثة والتي قد تستغلها إسرائيل والإدارة الأمريكية، من وراء الإيجابيات والانفراجات التي تحدث في قطاع غزة.

وشدد مهنا في تصريحي صحفي اليوم الأربعاء، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأمريكا وبعض الدول العربية، تحاول استغلال تلك الانفراجات لتحقيق مجموعة من الأهداف من بينها فصل غزة عن الضفة ووئد المشروع الوطني بالعودة والدولة وتقرير المصير تمهيدا لتمرير مشروع صفقة القرن الأمريكي.

وقال مهنا : “في الوقت الذي آرى فيه إيجابيات الانفراجات التي حصلت وقد تحصل على حياة المواطنين المعيشية وأؤكد أن ذلك هو حق طبيعي لكل أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة كفلتة المواثيق والقوانين الدولية”.

وجدد مهنا تأكيده على ضرورة وقف كافة الإجراءات العقابية المفروضة على قطاع غزة، وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية كونها الخطوة الأكثر نجاعه لمواجهة المخاطر التي تهدد القضية الوطنية الفلسطينية.

 

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