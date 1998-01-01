  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخارجية: بناء 640 وحدة استيطانية بالقدس رد عنيف على الدول التي تطالب بإعطاء صفقة القرن "فرصة"

الأربعاء 07 نوفمبر 2018 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله/سما/

 أدانت وزارة الخارجية والمغتربين مصادقة ما تسمى بـ(لجنة البناء اللوائية) على بناء ما يزيد عن 640 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة (رمات شلومو) في القدس الشرقية المحتلة، ورأت الوزارة أن عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية وتهويد ما تبقى منها هي بمثابة رسالة عنيفة من قبل دولة الاحتلال لجميع الدول التي تطالبنا بمنح (صفقة القرن) الأميركية "الفرصة".

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن بناء هذه الوحدات الاستيطانية الجدية سيؤدي إلى محاصرة الأحياء الفلسطينية المجاورة للمستوطنة وعزلها عن بعضها بعض، وحرمانها من أي تمدد أو نمو ديمغرافي طبيعي، كما يؤدي بناء تلك الوحدات وغيرها الى تدمير أي فرصة للوصول الى حلول سياسية للصراع تكون فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين.

يذكر أن تلك الوحدات كانت قد أقرت سابقا، ولم تتمكن الحكومة الإسرائيلية من إقامتها نظرا لمعارضة إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.

وقالت الوزارة إنها "إذ تحمل الإدارة الأميركية الحالية وانحيازها المطلق للاحتلال والاستيطان المسؤولية عن توفير الغطاء والمناخات لتنفيذ هذه المخططات الاستعمارية التوسعية، وإذ تحمل حكومة نتنياهو المسؤولية المباشرة والكاملة عن نتائج وتداعيات تلك المخططات، فإنها تؤكد أن تهاون المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي على وجه الخصوص وتقاعسه عن تحمل مسؤولياته تجاه القرارات الأممية الخاصة بالاستيطان، يشجع اليمين الحاكم في إسرائيل على التمادي في ابتلاع الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وبالتالي إجهاض أية جهود دولية لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين".

أخبار ذات صلة

الرئاسة : صفقة القرن قد تتحول لـ "صفقة إقليمية"

ترابين ونتنياهو

"صفقة القرن" تتوسع لتشمل "خطة مارشال لغزة" مقابل هدنة دائمة

اسامة- ارشيف

إنطلاق حملة وطنية لإسقاط "صفقة القرن".. "فتح" تدعو للإنخراط بها

مجلي مع هنية

مجلّى : لست مع مقاطعة أمريكا وضد "تسليح الانتفاضة"..ولا أرى "صفقة القرن"!

ترامب وصهره

"ميدل إيست آي" يكشف بنود صفقة القرن.. و"قدس جديدة"

الكابينت

أزمة بين نتنياهو و "الكابينيت" والسبب "صفقة القرن"

الأكثر قراءة اليوم

مالية غزة تعلن عن رزمة تحسينات مالية تشمل رواتب موظفيها

الأحمد يكشف: هذا ما أبلغناه لقطر بشأن دفع المساعدات لحماس بغزة

مصدر لـ"سما" : الامم المتحدة لن تدخل أموالا لموظفي غزة دون موافقة السلطة

المالية بغزة تصدر توضيحاً هاما حول صرف رواتب موظفيها

عضو بالكنيست: "ريغيف" باعت جسدها للارتقاء في الرُتب بالجيش

يوم حزين لـ"ترامب".. الديموقراطيون ينتزعون مجلس النواب والشيوخ للجمهوريين

فيديو: وزير الاستخبارات الاسرائيلي "يرقص" بالسيف في مسقط

الأخبار الرئيسية

أشرف نعالوة

الاحتلال يحاصر منزل عائلة أشرف نعالوة منفذ عملية "بركان"

خريجين

الكشف عن تفاصيل منحة التشغيل المؤقت لـ 10 آلاف عامل وخريج بغزة

رواتب

هارتس: مصر ستوافق على نقل الأموال القطرية لغزة وإسرائيل تبحث عن وسيلة لإدخالها

الوفد الامني المصري

الوفد المصري يواصل جهوده بين غزة وتل ابيب التي لا تعترض على تطبيق المرحلة الأولى من التهدئة

كاتس ونتنياهو

فيديو: وزير الاستخبارات الاسرائيلي "يرقص" بالسيف في مسقط