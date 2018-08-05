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الاحتلال يقرر تمديد اعتقال الأسيرة "سوزان أبو غنّام" للشهر القادم

الأربعاء 07 نوفمبر 2018 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقرر تمديد اعتقال الأسيرة "سوزان أبو غنّام" للشهر القادم



القدس المحتلة / سما /

 مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلية في القدس المحتلة اليوم الأربعاء، أمر اعتقال الأسيرة سوزان إسماعيل أبو غنام (39عامًا) من سكان حي الطور، حتى تاريخ 16/12/2018؛ بحجة استكمال الإجراءات القضائية بحقها.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرة أبو غنام بتاريخ 5/8/2018 بعد اقتحام منزلها وتفتيشه في حي الطور، وجرى نقلها إلى مركز توقيف وتحقيق "المسكوبية"، ثم تم نقلها إلى سجن "هشارون" للنساء، وجرى تمديد اعتقالها عدة مرات، كان آخرها أمس.

وأوضح بأن النيابة العسكرية للاحتلال كانت أعدت لائحة اتهام ضد أبو غنام تضمنت اتهامات لها "بالتحريض على الاحتلال عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، وأنها نشرت 44 منشورًا تحريضيًا".

وأشار إلى أن الأسيرة أبو غنام هي والدة الشهيد محمد أبو غنام(17عامًا) والذي استشهد برصاص الاحتلال في تمّوز عام 2017، عقب مواجهات مع الاحتلال بالقدس.

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