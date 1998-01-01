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"الميزان": النقص المزمن في الكهرباء لا يزال قائمًا

الأربعاء 07 نوفمبر 2018 03:00 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة/سما/

أكد مركز الميزان لحقوق الإنسان، على أنه وعلى الرغم من أن الزيادة الأخيرة في الوقود لقطاع غزة أدت لتحسين إمكانية الحصول على الكهرباء، إلا أن النقص المزمن في الكهرباء لا يزال قائمًا.

وقال المركز في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن الطقس المعتدل أيضًا لعب دوراً في تحسين الظروف حيث أن السكان يستهلكون أقل من الكهرباء وبالتالي تخفيف الضغط على البنية الأساسية للكهرباء، مستدركًا: "غير أن النقص المزمن في الكهرباء لا يزال قائمًا، ويجب إيجاد نهاية دائمة للازمة في القريب العاجل".

ونوه المركز إلى أنه يمكن العثور على استجابة مؤقتة ومحدودة في استخدام العدادات الذكية، التي تسمح بالسيطرة على إمدادات الكهرباء، وتوفر للمقيمين فترة راحة إلى أن يتم تخفيف الأزمة بالكامل.

يشار إلى أنه بدأ مؤخرًا إدخال الوقود اللازم لتشغيل محطة التوليد الوحيدة في غزة بدعم قطري وفقًا لتفاهمات بين قطر والأمم المتحدة في إطار تخفيف الأزمات التي يعيشها سكان قطاع غزة المحاصرين، مما ساهم في تحسين جدول الكهرباء ووصول ساعات الوصل لثمان ساعات وصل مقابل ثمانية قطع.

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