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اصدار حكم بالإعدام لـ 8 متهمين والمؤبد لـ 32 آخرين من تنظيم ولاية سيناء

الأربعاء 07 نوفمبر 2018 02:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
اصدار حكم بالإعدام لـ 8 متهمين والمؤبد لـ 32 آخرين من تنظيم ولاية سيناء



وكالات/سما/

 أصدرت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية اليوم الأربعاء حكمها على 42 متهما من تنظيم ولاية سيناء التابع لتنظيم داعش، في القضية التى حملت رقم "325 / 2017" جنايات عسكرية كلى الإسماعيلية.

وقضت المحكمة بإعدام 8 متهمين غيابيا والسجن المؤبد لـ 32 متهم، والسجن المشدد 15 سنة لمتهمين والحكم ببراءة أثنين آخرين، وذلك على خلفية إدانتهم بإستهداف كمائن وأفراد ومعدات القوات المسلحة، مما أسفر عن قتلهم لـ 14 من العسكريين وشروعهم في قتل 16 آخرين.

وتنوعت الأدوات التي استخدموها فى ارتكاب جرائمهم من "أسلحة نارية - قذائف – متفجرات".

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