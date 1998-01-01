إسرائيل تصادق على بناء 640 وحدة استيطانية في القدس

القدس المحتلة / سما /

صادقت السلطات الإسرائيلية على إقامة 640 وحدة استيطانية في مستوطنة "رامات شلومو"، المقامة على أراضي بلدة شعفاط، شمالي القدس.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية على موقعها الالكتروني، اليوم الأربعاء، إن لجنة التخطيط المحلية التابعة للبلدية الاسرائيلية في القدس، صادقت يوم الاثنين على إقامة هذه الوحدات.

وأضافت إن بعض الأراض المنوي إقامة هذه الوحدات عليها "تمت مصادرتها من الفلسطينيين لأغراض المصلحة العامة".

وأشارت إلى أن اللجنة رفضت الاعتراضات التي تم تقديمها من قبل جمعيات رافضة للاستيطان.

وكان التوسع الاستيطاني في هذه المستوطنة قد أدى في العام 2010 إلى توتر في العلاقات بين الحكومة الاسرائيلية والادارة الأمريكية السابقة برئاسة باراك أوباما.