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وزارة شؤون المرأة توقع اتفاقية تعاون مع مؤسسة "عتبة فن" للفنون والإعلام والتدريب

الأربعاء 07 نوفمبر 2018 02:17 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

وقّعت د. هيفاء الآغا وزيرة شؤون المرأة، في مدينة رام الله، مع السيدة صابرين عبد الرحمن المديرة التنفيذية لمؤسسة عتبة فن للفنون والإعلام والتدريب والوفد المرافق، إتفاقية تعاون وتفاهم بهدف إحداث التغيير الاجتماعي وتحقيق عدالة اجتماعية تجاه قضايا النساء، بحضور وكيل الوزارة بسام الخطيب و كادر من الوزارة.

 وأكدت الأغا على ضرورة تمكين النساء في القطاعات المهنية المختلفة لتكون أداة فاعلة وحقيقية من أجل إحداث التغيير وتحقيق معايير المساواة والعدالة من خلال بناء قدرات العاملات/ين والمهتمات/ين في مجال الصناعات السمعية البصرية، لتوظيف هذه الصناعات في حملات المناصرة لقضايا المساواة والعدالة الاجتماعية وانتاج الافلام الهادفة والمستجيبة للنوع الاجتماعي ونشرها.

وأضافت الأغا أن وزارة شؤون المرأة تسعى دائما من أجل الوصول الى مجتمع فلسطيني يتمتع فيه النساء والرجال والفتيات والفتيان بحقوق المواطنة والفرص المتساوي في المجالين العام والخاص من خلال الاستخدام الامثل للفن بما يكفل وصول النساء كما سائر أفراد المجتمع لوضع القضايا التي تمس احتياجات وتمكين المرأة على اجندة  وأولويات الاعلام.

من جانبها ثمنت عبد الرحمن الجهد التي تبذله وزارة شؤون المرأة ممثلة بوزيرتها في بناء شراكة بين كلا الطرفيين،  وإن هذه الاتفاقية التي وقعت ان دلت على شيء فهي تدل على التعاون والجهود الحثيثة نحو إنجاح التعاون على اسس متينة وضرورة العمل على تنفيذ بنودها للارتقاء بسياسات خاصة بالنوع الاجتماعي في مجالات الحياة المختلفة.

#وزارة شؤون المرأة

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