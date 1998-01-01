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" الوفاء " تبحث مع " قطر الخيرية" سبل دعم المرضى والمسنين

الأربعاء 07 نوفمبر 2018 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

بحث وفد من جمعية الوفاء الخيرية في غزة خلال زيارته الى مؤسسة قطر الخيرية – مكتب غزة سبل دعم مسني مركز الوفاء لرعاية المسنين ، ومرضى مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية.

وضم وفد الوفاء رئيس مجلس اداراتها د. جمال خصوان  ونائبه  م. أحمد أبو راس والمدير العام لجمعية الوفاء أ. تيسير البلتاجي والمدير التنفيذي م. بسمان العشي فيما كان في استقبالهم عن قطر الخيرية مديرها العام  م. محمد عوني أبو حلوب  ومدير البرامج أ. محمود خليفة.

وأشاد رئيس مجلس ادارة الوفاء د. جمال خصوان بالدور المتميز لقطر الخيرية في مجال العمل الانساني واغاثة المتضررين حول العالم ومساعدة الشعب الفلسطيني عامة وقطاع غزة خاصة في ظل ما يعانيه من فقر مدقع بسبب حصار خانق يعصف بكافة مناحي الحياة فيه.

وقدم خصوان شكره لقطر الخيرية لدعمها مؤسسة الوفاء وأخرها حملة "برهم واجب علينا لعام 2018 "، والتي اطلقها مركز الوفاء لدعم نزلائه من المسنين.

من جهته ، رحب م. محمد عوني أبو حلوب بوفد الوفاء وأشاد بخدماتها المقدمة على صعيد برامجها التي تخدم المرضى والمسنين ،ومؤكدا على أن المؤسسة ستطرق  كافة الأبواب وتبحث عن كافة السبل التي تعزز وتساند عمل الوفاء ورسالتها الانسانية اتجاه المسنين والمرضى.

#مستشفى الوفاء #قطر الخيرية

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